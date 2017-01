70 drept i nye kamper i Jemen

FN opplyste i uka som gikk at minst 10.000 mennesker er drept i Jemen siden den sjiamuslimske Houthi-militsen tok makten i hovedstaden Sana i september 2014, og jaget president Abd-Rabbu Mansour Hadi i eksil i Saudi-Arabia.

Hadi returnerte senere til Jemen og etablerte seg i Aden, samtidig som Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-militsen i spissen for en regional koalisjon.

Faarhan Haq, som er talsmann for FNs generalsekretær, sier til The Guardian at den humanitære prisen for konflikten har vært høy. Anslaget på 10.000 drepte omtales som forsiktig.