Ingen annen britisk monark har sittet like lenge på tronen. Denne langhelgen kan det britiske folk – og norske TV-seere – være med på feiringen av dronning Elizabeths platinajubileum.

Det er ventet at hovedpersonen er med på flere av arrangementene. Men Buckingham Palace vil ikke bekrefte hennes tilstedeværelse før i siste liten. Den 96 år gamle dronningen har slitt med mobilitetsproblemer i mange måneder.

Men folkefest blir det uansett. Du kan følge feiringen på NRK1, som viser flere av arrangementene direkte i tillegg til den helt ferske BBC-dokumentaren Dronning Elizabeth – helt privat lørdag kveld.

Se hele programmet lenger ned i saken.

Bare en av tre briter skal feire

Men det er en fare for at mange briter velger å benytte seg av langhelgen de har fått til andre ting.

Bare 14 prosent av de spurte i en meningsmåling YouGov gjorde midt i mai, svarte at de har planer om å feire dronningen. 20 prosent svarte at de trolig kommer til å være med i en form for feiring. Dermed ser det ut til at hver tredje brite skal delta på festen.

56 prosent svarte at de trolig ikke kommer til å feire det historiske platinajubileet denne helgen.

De færreste briter har opplevd noen annen monark enn dronning Elizabeth.

Tredjeklassingene Fatima Magnoago Behzadfar og Frankie Royal i London er heller ikke i tvil når NRK viser dem et bilde av dronningen:

– Det er dronningen. Dronning Elizabeth.

Populær og gammel

Men hva vet de om henne?

– At hun er veldig gammel og har vært dronning et par år, svarer Fatima Magnoago Behzadfar.

– Hvor gammel?

– 49–50 år, foreslår Frankie Royal.

Fatima Magnoago Behzadfar og Frankie Royal har full kontroll på hvem dronning Elizabeth er. Derimot er de litt mer i tvil om hvor gammel hun er og hvor lenge hun har vært dronning. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Den 96 år gamle jubilanten er kongefamiliens mest populære medlem. Over 80 prosent har et positivt inntrykk av dronningen, ifølge en popularitetsmåling fra YouGov.

– Hun bestemmer om folk må i fangehull eller ikke, sier Fatima når vi spør om de vet hva en dronningen gjør. Frankie mener jobben er enda enklere.

– Jeg tror hun sitter på tronen med krone på hodet, og så legger hun seg med mannen sin. Det er det.

Tronarving Charles er mindre populær

Bare 56 prosent har et positivt inntrykk av kronprins Charles, mens 77 prosent er positive til den neste i arverekken, prins William. Men de to 7-8-åringene kjenner ingen av dem igjen på bilder vi viser frem.

– Er det Junior Cæsar? En president? En helt tilfeldig fyr? spør Fatima.

– Jeg vet det, utbryter Frankie. Det er dronningens far. Eller bestefar?

Til slutt gjetter de at det er dronningens sønn.

– Han kommer til å være konge i en måned, slår Frankie fast.

Arveprins Charles holdt trontalen for aller første gang i morens fravær i mai i år. Han må tåle å være mindre populær og mindre kjent enn sin mor. Foto: POOL / Reuters

Samtidig som britene gjør seg klare til den fire dager lange folkefesten, forbereder de seg på endringene som må komme når dronningen dør. Tanken er blitt mer aktuell etter at dronningen har stått over flere oppdrag i det siste på grunn av sviktende helse.

Uvant med konge

I mai sendte hun sønnen som vikar for aller første gang da trontalen skulle holdes. Det ga folk et glimt av hvordan fremtiden kan bli.

En konge er en uvant tanke for britene, mener kongehusekspert Robert Lacey. Han har skrevet en rekke bøker om det britiske monarkiet og er en av Storbritannias mest kjente monarkikjennere.

– I 70 år har vi hatt en dronning og en morsfigur. Et kvinnelig statsoverhode virket overraskende på 50-tallet, men vi er blitt vant til det. Nå er det tre konger som følger helt til slutten av dette århundret, og det vil forandre vårt syn på monarkiet. Det vil bli mindre feminint, sier Lacey til NRK.

Dronninghyllest i ouncer og pund

Som en hyllest til dronningen, vil regjeringen gjeninnføre imperialistiske måleenheter, skriver flere britiske aviser, blant dem Daily Telegraph.

Prisene oppgis både i pund (lb) og kilo (kg) hos grønnsakhandleren NRK besøkte. Hvis regjeringen får det som den vil, kan det bli lovlig å droppe kiloprisen. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Den vil gå bort fra gamle EU-regler, og tillate at varer kan selges kun i ouncer og pund. Det har til nå vært ulovlig å ikke også oppgi varenes vekt i kilo og gram. Men det har vært noen unntak. Det har for eksempel vært lov til å selge øl i pint og ikke halvliter.

Fredag starter det britiske handelsdepartementet en høringsprosess blant folk og bedrifter, for å finne ut om det er stemning for å avkriminalisere bruken av imperiets måleenheter.

– Det kommer ikke til å påvirke oss, sier grønnsakselger Ray Marriot. Han kommer til å fortsette å oppgi både kilopris og pundpris, og syns det er latterlig at forslaget skal være en hyllest til dronningen.

– Jeg vet ikke hvem som kom opp med dette. Det var sikker på partygate. De trodde det var en god ide. Boris og kompisene tok et glass vin og tenkte at «nå vet jeg hva vi skal gjøre til jubileet. La oss gå tilbake til pund og ouncer!» flirer Marriot.

Ray Marriot selger grønnsaker i både pund og kilo. Det vil han fortsette med, selv om regjeringen ønsker å endre de nåværende EU-reglene. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Prosessen kan ende med en gjeninnføring av champagneflasker i pint-størrelse, som ifølge Boris Johnsons helt Winston Churchill er «den perfekte størrelse ... nok til to til lunsj og én til middag».

I form til å feire seg selv?

Utover i mai måned var dronning Elizabeth tilsynelatende svært opplagt på flere offisielle oppdrag. Hun åpnet en ny T-banelinje, var på hesteshow og blomstershow. Nå krysser britene fingrene for at hun også vil være med på sitt eget platinajubileum.

Dronning Elizabeth virket opplagt da hun deltok på Chelsea Flower Show 23. mai i år. Foto: PAUL GROVER / AFP

På torsdag ventes det at hun står på slottsbalkongen når et flyshow passerer Buckingham Palace etter militærparaden som drar festen i gang.

Slik blir feiringen av platinajubileet:

Torsdag 2. juni

Kl. 12: Militærparaden Trooping the Colour. Over 1200 soldater, hundrevis av musikere og 240 hester hyller dronningen. Paraden har vært holdt hvert år i over 260 år, og er normalt en offisiell feiring av dronningens bursdag (som er i april). I år er den også en feiring av platinajubileet. Vises på NRK.

Ca. kl. 14: Flyoppvisning med dronningen på slottsbalkongen. Dronningen har bestemt at bare arbeidende medlemmer av kongefamilien skal vinke fra balkongen. Det utelukker prins Andrew, prins Harry og hertuginne Meghan. Vises på NRK.

Kl. 22.00: Tenning av «trærnes tre» ved Buckingham Palace. 350 små trær utgjør ett stort tre med lys som skal tennes i en spesiell seremoni. Tusenvis av fakler skal tennes over hele Storbritannia og i Samveldelandene. Dronningen har også oppfordret folket til å plante trær gjennom hele jubileumsåret, under slagordet «Plant et tre for jubileet».

Fredag 3. juni

Kl. 12.30: Takkegudstjeneste for dronningen holdes i St. Pauls-katedralen. Landets største kirkeklokke skal ringe for første gang i en kongelig anledning siden restaureringen i 2021. Kirkeklokken er fra 1882, men har vært ødelagt siden 1970. Vises på NRK.

Lørdag 4. juni

På dagen: Hesteveddeløp på Epsom Downs. Dronning Elizabeths kjærlighet for hester og hesteveddeløp er viden kjent. Men dronning Elizabeth deltar ikke. Dagen er også ettårsdagen til oldebarnet Lilibet, prins Harry og Meghans yngste barn. De er på besøk i Storbritannia for å være med på feiringen, og det blir første gang dronningen møter oldebarnet, som har fått hennes kallenavn som navn.

Kl. 21.00: Konserten «platinaparty på palasset» holdes utenfor Buckingham Palace. Det legendariske bandet The Queen og Adam Lambert skal åpne det hele, mens Diana Ross avslutter med det som blir hennes første konsert i Storbritannia å 15 år. I tillegg deltar Alicia Keys, Duran Duran, Andrea Bocelli, Elton John, David Attenborough, David Beckham, Julie Andrews og mange flere. Noen opptrer på scenen, andre på video. Vises på NRK.

Søndag 5. juni

Formiddagen: Et jubileumsopptog i fire akter med over ti tusen deltakere som kulminerer i at nasjonalsangen «God save the Queen» blir sunget. Ed Sheeran skal lede det som beskrives som «en finale uten sidestykke» foran Buckingham Palace.

Hele dagen: Den store jubileumslunsjen holdes over det ganske land. Over 60.000 mennesker har registrert seg for å arrangere sammenkomster i sine lokalmiljøer, mens Buckingham Palace venter at over 10 millioner briter deltar. Det gjøres forsøk på å danne verdens lengste gatefest.