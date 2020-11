61 nye døde i Sverige: Tviler fortsatt på bruk av munnbind

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag la svenske helsemyndigheter frem oppdaterte koronaoversikter. Siden fredag er det meldt inn 61 døde på grunn av koronaviruset. Totalt er da 6225 personer døde av covid-19 i Sverige.

192.439 personer er bekreftet smittet av koronaviruset. Det er 15.084 nye smittede siden fredag.

WHO ber svenskene bruke munnbind

Under en pressekonferanse mandag gikk Verdens helseorganisasjon (WHO) ut med en klare anbefaling. WHOs sjef for kriseberedskap, dr. Michael Ryan, var klar. Han uttalte at svenske myndigheter bør innføre krav om bruk av munnbind.

– Munnbind fungerer spesielt bra i miljøer der man ikke kan holde avstand, sa Ryan.

Michael Ryan presiserte av munnbind må sammen med andre tiltak. Det er fortsatt like viktig å vaske hendene. Han trakk også frem nødvendigheten av å holde avstand.

Foreløpig ikke nødvendig

Tirsdag formiddag var Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell gjest i TV4-programmet «Malou etter tio». Der kommenterte han utspillet fra Ryan. Tegnell sier det blir lagt merke til hos Folkhälsomyndigheten når WHO kommenterer situasjonen i Sverige.

– Vi tar det med oss og skal ha en diskusjon om hva det betyr. Men hvert land må selv gjøre det som er best for landet. Det er vanskelig for en annen institusjon å gjøre en slik bedømming, sa Tegnell.

Anders Tegnell sier det finnes situasjoner der munnbind kan brukes. Han forklarer også til TV4 at de har en kontinuerlig dialog med kommuner og regioner i Sverige. Det gjøres vurderingen om hvilke tiltak som skal iverksettes.

Tegnell mener munnbind foreløpig ikke vurderes som nødvendig i Sverige.

– Det kan være situasjoner der vi trenger å benytte munnbind, selv her i Sverige. Det hjelper likevel ikke å bruke munnbind hvis man fortsatt er i nær kontakt med hverandre, sier Tegnell.

Han presiserer at det ikke finnes tilstrekkelig dokumentasjon på at munnbind har noen effekt.

Tegnell viser til andre land som har krav om bruk av munnbind. Der er det fortsatt økt spredning av koronasmitte.

Bruk av munnbind har vært omstridt i Sverige.

Mener Tegnell tar feil

Flere smitteverneksperter mener Tegnell tar feil. Mandag sa Jan Albert fra Karolinska institutet og Fredrik Elgh fra Universitetet i Umeå at det trengs strengere tiltak i Sverige. De trakk begge frem at munnbind vil begrense smitten.

TV4 har også kontaktet britiske forskere som mener munnbind har en effekt.

Mandag ble det klart at svenske myndigheter innfører strenge tiltak for å bekjempe smittespredningen.

Det skjer etter at Sverige har opplevd en kraftig smitteøkning de siste ukene.