600 fiskere satt fast på drivende isflak

Utenfor øya Sakhalin sørøst i Russland måtte rundt 600 fiskere reddes da isen de sto på plutselig løsnet fra fastlandet, melder nyhetsbyrået Reuters.

En 10 meter lang sprekk i isen forårsaket det dramatiske eventyret til fiskerne. Noen prøvde å komme seg over på andre isflak som igjen førte dem inn mot land. Flesteparten måtte imidlertid reddes med båt.

Russiske fiskere driver av gårde på et enormt isflak ved øya Sakhalin øst i Russland. Noen fiskere hoppet over på mindre isflak og prøvde å padle i land. Foto: Russisk redningsmannskap / AP

Trosset advarsler

Fiskerne var ute på den islagte sjøen for å pilke helgen som var, til tross for advarsler om at isen kunne begynne å drive blant annet på grunn av kraftig vind.

Videoen under viser hvordan noen fiskere bruker et isflak som båt for å komme seg til land.

Noen fiskere nektet fortsatt å forlate isflaket da redningsmannskapet kom. Om det var på grunn av redsel, eller fordi de rett og slett ønsket å fiske videre, opplyses det ikke om.

Mildere vintere

Russiske myndigheter har i flere år advart om at mildere vintere gjør at isflak kan løsne. Isfiske er svært populært og tradisjonsrikt på Sakhalin-øya, så det skal mye til at fiskerne holder seg hjemme.

I 2006 måtte mellom 300 og 500 fiskere reddes. I 2007 måtte rundt 200 fiskere også reddes etter at isen de sto på løsnet fra land. I tillegg til å drive flere hundre meter fra land, var mange av fiskerne også sterkt påvirket av alkohol, meldte nyhetsbyrået Interfax den gang.