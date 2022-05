60 drept i russisk angrep mot skole

– Skolen i landsbyen Bilohorivka i Luhansk-regionen, ble truffet av en russisk bombe lørdag. Rundt 60 sivile ble drept i angrepet, sa president Volodymyr Zelenskyj under en videotale til G7-toppmøte søndag kveld.

Rundt 90 mennesker hadde søkt tilflukt på skolen. 30 av dem ble reddet ut, og syv av ble funnet skadd i ruinene etter angrepet.

Landsbyen Bilohorivka ligger nær byen Sievjerodonetsk som ligger sørøst i Ukraina. Lørdag ble det rapportert om harde kamper i området.

Foto: STATE EMERGENCY SERVICES / Reuters

Zelenskyj mener angrepet mot skolen var målrettet luftangrep.

Også en boligbygning i Odesa-regionen ble truffet av en rakett. Han sammenligner angrepene med den andre verdenskrigen.

– De russiske rakettangrepene er en etterligning av hvordan nazistene forsøkte å bombe og ødelegge europeiske byer ved bombardement, sa Zelenskyj.

Han mener Putin og hans regime har glemt hva som var viktig for dem som kjempet mot nazistene.

– Mens «normale mennesker» assosierer årsdagen med fred og slagordet «aldri mer», fortsetter Russland med å bombe, sa Zelenskyj.

Redningsarbeidere står på ruinene etter skolebygget som ble truffet av en russisk bombe lørdag 7. mai Foto: STATE EMERGENCY SERVICES / Reuters

Rystet

FNs generalsekretær António Guterres sier han er rystet over skoleangrepet i den østlige landsbyen Bilohorivka, og at det er en påminnelse om at det sivile som betaler den høyeste prisen i krig.

Unicef fordømmer angrepet mot skolen lørdag.

– Vi vet fortsatt ikke hvor mange barn som kan ha blitt drept, eller skadet i angrepet mot skoen. Vi frykter at dette øker antall barn som har mistet livet i denne krigen ytterligere, sier administrerende direktør i Unicef, Catherine Russell, skriver CNN.

Over 170 sivile ble evakuert fra stålverket i Azovstal i Mariupol, har ankommet Zaporizjzja. Totalt skal over 600 mennesker blitt evakuert fra området.

Hedret minehunden «Patron»

Candas statsminister Justin Trudeau, var en av flere statspersoner som besøkte Ukraina søndag. Han kunngjorde blant annet at Canada vil gi mer militær bistand til Ukraina, og at de vil fjerne handelstoll på all ukrainsk import som kommer til Canada det neste året.

Trudeau var også til stedet da president Volodymyr Zelenskyj overrakte minehunden «Patron», og hans eier Myhailo Iliev, prisen «Dedikert tjeneste».

Hunden «Patron», som er en jack Russel terrier-blanding, er trent opp til å søke og markere etter eksplosiver. Så langt har han gjort funn av 150 miner i byen Chernihiv, skriver CNN.

Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters