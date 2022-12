6. januar-komitéen anbefaler at Trump siktes for kriminelle handlinger

Komitéen anbefaler at Trump siktes for å ha «konspirert for å gi en feilaktig uttalelse», «konspirert for å bedra USA», og «vært delaktig i opprør».

Det sier demokratiske Jamie Raskin mandag kveld, etter at komitéens medlemmer enstemmig vedtok forslaget.

Avstemningen markerer slutten på en omfattende gransking som har pågått i halvannet år.

Det var lenge ventet at komitéen ville be justisminister Merrick Garland sikte og etterforske Trump for flere lovbrudd.

«Den store løgnen»

– Donald Trump brøt folkets tillit til valgsystemet, sa panelets demokratiske leder Bennie Thompson i innledningen til møtet.

– Trump er uskikket til å regjere, sa den republikanske representanten Liz Cheney, som er nestleder i komitéen.

KOMITELEDERE: Kongressens granskningskomités leder Bennie Thompson (foran) og nestleder Liz Cheney (bak) under panelets siste møte 19. desember. Cheney mistet plassen i Representantenes hus under mellomvalget i høst. Foto: ANDREW HARNIK / AFP

Det er fortsatt en del etapper som gjenstår før Trump eventuelt blir tiltalt og det avholdes en rettssak.

Det er først opp til justisdepartementet og minister Garland om en siktelse skal tas ut. En dommer må så avgjøre dersom det er grunnlag til en tiltale.

ETTERFORSKNING: Dokumenter som skal ha blitt rekvirert av FBI i Donald Trumps hjem i Mar-a-Lago i august ligger strødd utover et teppe. Bildet er delt av det amerikanske justisdepartementet. Foto: JOSE ROMERO / AFP

Komitéens panel oppsummerte også bevisene for at Trump forsøkte å forbli i presidentrollen. De kaller dette forsøket for «Den store løgnen».

– Ekspresidentens beslutning om å erklære seier på feilaktig grunnlag var ikke spontan. Den var overlagt. Komitéen har funnet bevis for at ekspresidenten planla å erklære at han vant valget, og ulovlig be om at stemmetellingen skulle opphøre, sa det demokratiske komitémedlemmet Zoe Lofgren under sin oppsummering.

Blant annet mener komitéen at Trump oppfordret tilhengerne sine til å storme Kongressen og forsøkte å snu om på valgresultatet ved å bruke falske velgere.

Fakta om Kongressens granskningskomité Foto: POOL / AFP Ekspandér faktaboks Representantenes hus i Kongressen opprettet i juli 2021 en granskningskomité for å undersøke hva som ledet til stormingen av kongressbygningen i Washington 6. januar samme år. Komiteen skal forsøke å fastslå omstendighetene rundt stormingen og hvilken rolle daværende president Donald Trump og hans medarbeidere spilte.

Komiteen har ni medlemmer og ledes av borgerrettsforkjemperen og demokraten Bennie G. Thompson.

To republikanere er med i komiteen, Liz Cheney og Adam Kinzinger, som begge er fordømt av eget parti for sin deltakelse.

Komiteen har intervjuet over 1.000 personer og har gjennomgått over 125.000 dokumenter og store mengder video- og lydopptak fra de dramatiske hendelsene som kostet fem personer livet.

9.juni gikk startskuddet for en åpen og TV-overført høring der mange vitner skal forklare seg og komiteen skal presentere deler av sitt materiale. Høringen ventes å pågå til utgangen av juli.

Komiteen skal etter planen legge fram sin endelig rapport i september.

Tusenvis av Trump-tilhengere var 6. januar 2021 samlet i Washington for å protestere mot valgresultatet. Rundt 2000 brøt seg inn i Kongressen. Fem mennesker døde og 128 politifolk ble skadd.

– Nok bevis

Blant anklagepunktene det var ventet at komitéen ville anbefale for en siktelse er «opprør», «obstruksjon av Kongressens offisielle prosedyrer», og «sammensvergelse for å bedra USA», oppgir en kilde til CNN.

Søndag sa demokratiske Adam Schiff til CNN at det er «nok bevis» for å sikte Trump og flere av hans nærmeste medarbeidere.

Schiff er en av Demokratenes representanter for California og et nøkkelmedlem i panelet.

SAMLET FOR SISTE GANG: Kongressens granskningskomité samlet for siste gang på Capitol Hill 19. desember 2022. Adam Schiff er blant panelets medlemmer (3. fra venstre) Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

En dommer i en føderal domstol i California, skrev i mars i år at det foreligger bevis for at Trump er skyldig i både «obstruksjon av Kongressens offisielle prosedyrer», og «sammensvergelse for å bedra USA». Det skrev Carter i en vurdering av e-poster mellom Trump og hans advokat John Eastman.

Å be om en siktelse for «opprør» vil være en mer radikal beslutning fra Kongresskomitéen. Dette lovbruddet kan gi en straff på opptil ti års fengsel og en bot på opptil 10.000 dollar.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Den amerikanske stormen (4:4)».

Kan be om at flere blir siktet

Komitéen kan be om at flere blir siktet for involveringen sin i stormingen av Kongressen. Blant dem er advokat John Eastman og Trumps stabssjef Mark Meadows.

John Eastman ​​​​​Advokat, tidligere jusprofessor ved Chapman University og grunnlegger av den konservative tankesmia Center for Consitutional Jurisprudence. Risikerer at kongresskomitéen ber om en siktelse på følgende grunnlag: En sentral del av forsøket på å undergrave resultatet etter presidentvalget i 2020. Formidlet feilaktig til visepresident Mike Pence at Pence hadde den grunnlovsfestede retten til å blokkere sertifiseringen av valgresultatet. Sendte en detaljert plan til senator Mike Lee som gikk ut på å kaste ut valgdelegatene fra syv delstater. Ba Mike Pence om å bryte valgloven for å utsette sertifiseringen av valget.

Mark Meadows Medlem av den høyreradikale fløyen Tea Party i Det republikanske partiet og Donald Trumps stabssjef fra 2020 til 2021. Kongressrepresentant for Nord-Carolina fra 2013 til 2020. Presset det amerikanske justisdepartementet for at de skulle etterforske anklagene om valgfusk etter presidentvalget i 2020. Sendte en detaljert plan til visepresident Mike Pence for å snu om på valgresultatet via epost, nyttårsaften 2020.

Rudy Giuliani Tidligere borgermester i New York (1994 til 2001). Donald Trumps personlige advokat fra april 2018 til juli 2021. Fremmet flere søksmål på vegne av Trump etter presidentvalget i 2020. Fremmet falske anklager om valgfusk og en "internasjonal kommunistisk konspirasjon".



I tillegg er det ventet at komitéen vil be etikkomitéen i Representantenes hus om å granske flere republikanske kongressmedlemmer som unnlot å etterkomme stevninger.

22. juli i år ble Trumps tidligere valgkampsjef og nære rådgiver Steve Bannon dømt for å ha vist forakt for Kongressen etter å ha nektet å vitne i 6. januar-høringene. Straffen ble på fire måneders fengsel og 6500 dollar i bot.