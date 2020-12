5400 nye koronasmittede i Sverige på ett døgn

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det siste døgnet har 174 mennesker dødd med korona i Sverige. De fleste som har mistet livet er over 80 år gamle.

Det melder SVT, Aftonbladet og Expressen.

Samtidig er 5400 bekreftet smittet siden i går. Til sammen har 266.158 testet positivt for korona, ifølge svenske medier.

Innførte nye koronatiltak

For nesten to uker siden innførte landet enda strengere koronatiltak.

Fra og med 24. november var det forbudt å møte flere enn åtte personer i sosiale sammenhenger. Forbudet skal vare i fire uker.

Befolkningen ble også frarådet å dra på treningssenter, biblioteker og andre steder der folk vanligvis møtes.

Til tross for tiltakene fortsetter smitten i Sverige å stige.

Historisk tale fra statsministeren

I en historisk tale ba statsminister Stefan Löfven alle om å ta ansvar. En slik tale til folket har bare skjedd tre ganger tidligere i svensk historie.

– Menneskers helse og liv er fortsatt i fare, og faren øker. Stadig flere smittes, stadig flere intensivplasser brukes til å pleie veldig syke covid-pasienter, stadig flere dør, sa den svenske statsministeren.

Statsminister Stefan Löfven var trodde for to uker siden, at situasjonen i Sverige kom til å bli verre. Foto: Janerik Henriksson / AP

Han sa at nedgangen i sommer var en liten pause, og at pandemien er på full vei tilbake. Löfven var da ganske sikker på at situasjonen kom til å bli verre.

– Sverige er hardt prøvet, og det skal bli verre. Jeg vill oppfordre det svenske folket til å gjøre sin plikt for å minske smittespredningen, sa han.

Under den samme pressekonferansen sa Lederen for Folkhälsomyndigheten, Johan Carlson at for mange oppfører seg som at smittefaren er over.

Hele Sverige er rødt

Akkurat nå er alle regioner i Sverige røde på FHIs smittekart.

FHIs smittekart.

Alle land og regioner som ikke oppfyller kravene til FHI blir røde, og du må i karantene når du kommer hjem.

Land som er gule oppfyller kravene og du kan reise dit uten å gå i karantene når du kommer hjem.

Gule land har færre enn 25 nye smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Samtidig må mindre enn 4 prosent av alle koronatester være positive de siste to ukene.

Hovedregelen er uansett å unngå all unødvendig reise.