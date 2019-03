5000 politifolk klarte ikke stanse bråket i Paris – Byens ordfører er sint

Lørdag skulle de Gule vestene demonstrere i Frankrike for 18. gang. Men nok en gang ble det hærverk, sammenstøt, tåregass, uro og plyndring som tok over for protestene.

Ordfører Anne Hildago tilbrakte mesteparten av dagen i krisemøter. På kvelden kom hun seg ut i byen for å se ødeleggelsene og det hun fikk se, gjorde henne rasende, skriver Le Parisien.

Anne Hildago syns alle demonstrasjonene er blitt til et mareritt. Foto: Jacques Demarthon / AFP

– Jeg er like sint som andre parisere. Jeg skal snarest ha et møte med statsministeren og jeg krever forklaringer og svar. Nå må vi få en slutt på dette marerittet. Nå er det nok, sier hun til avisen.

Nyhetsbyrået AFP skriver at politiet så ut til å ha blitt fullstening overkjørt av demonstrantene.

Søndag formiddag satt fremdeles 200 personer i arrest etter de voldsomme tumultene på og rundt den kjente gaten Champs-Élysées. Butikker ble plyndret og en bank satt i brann. En kvinne og hennes barn som bor i en leilighet over banken, måtte reddes ut av brannfolk.

Tente på og angrep med steiner

Gourmetrestauranten Fouquet's var blant lokalene som ble vandalisert da grupper med maskerte demonstranter angrep politiet med steiner. Demonstrantene tente også på bildekk og andre gjenstander som var brukt som barrikader.

Gourmetrestauranten Fouquet's i brann i Paris. Foto: Christophe Ena / AP

Politiet svarte med vannkanoner og tåregass, men greide ikke å spre de mest radikale demonstrantene som bygde opp brennende sperringer i gatene.

– Dette var ingen demonstrasjon. De vil ødelegge republikken, og de som er der sammen med dem er medskyldige, tordnet Frankrikes president på Twitter. Han avbrøt en skihelg i alpene og reiste tilbake til Paris.

Innenriksministeren var ikke mindre sint:

– De er verken demonstranter eller bråkmakere, de er mordere, skrev Christophe Castaner.

En demonstrant kaster noe mot politiet. Søndag formiddag var fremdeles 200 personer arrestert etter bråket. Foto: Christophe Ena / AP

5000 politifolk

Ifølge den franske avisen Le Figaro var det 1500 bråkmakere i Paris som benyttet De gule vestenes demonstrasjon til å lage kvalm. «Hvorfor klarte ikke 5000 politifolk å stoppe dem?» spør avisen Le journal du dimanche.

– Det er ikke politiet man skal klandre her. Det er De gule vester-bevegelsen som er helt ute av kontroll, svarer lederen for politiets fagforening, David Le Bars.

Ifølge franske myndigheter var det runt 10.000 demonstranter i Paris i går.

Gule vester-bevegelsen begynte i november i fjor som en protest mot økte drivstoffavgifter, som myndighetene ville innføre som et miljøtiltak. Etter hvert har bevegelsen også fremmet en lang rekke andre krav for å bedre lavtløntes kår og minske økonomiske ulikheter i samfunnet og for å protestere mot president Emmanuel Macrons reformpolitikk.

