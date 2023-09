– Foreldra mine arbeidde som lærarar før kuppet. Dei ville hjelpe til med president Allende sitt prosjekt, fortel Salinas til NRK.

Så tok ein militærjunta leia av general Augusto Pinochet makta. Det blei starten på det mange kallar den mørkaste tida i Chile sin historie.

– Motstand mot diktaturet var ikkje lov, så foreldra mine og kameratane gjekk under jorda, seier Salinas.

Deborah Salinas budde i Argentina som barn, og vaks opp i generasjonen etter kuppet. Foto: Johan Moen / NRK

I dag er ho sjukepleiar og høgskulelektor ved universitetet Oslo Met.

Over 3200 menneske blei kidnappa eller drepne og 38.000 menneske blei torturerte under Pinochet-styret, skriv Deutsche Welle.

Over 200.000 hamna i eksil, etter at den demokratisk valde presidenten blei kasta. Diktaturet vara fram til 1990.

Sidan kom det for dagen at amerikanske CIA var delaktige i kuppet. Det viste dokument som fyrst var hemmelegstempla, men som no har blitt nedgraderte.

«Aldri meir» står det på lappane under markeringa av 50-årsdagen for kuppet. Her går toget forbi presidentpalasset La Moneda der dåverande president Salvador Allende tok sitt eige liv i staden for å gje opp makta til kuppherrane. Foto: PABLO VERA / AFP

Tok makta

President Salvador Allende vann det demokratiske valet i 1970.

Under kuppet i 1973 søkte han tilflukt i presidentpalasset, som blei bomba.

– Eg kjem ikkje til å gå av. Eg vil betale med mitt liv for folket sin lojalitet, sa han i ein radiotale.

Slik gjekk det, og Allende tok sitt eige liv framfor å overgje seg til dei militære kuppherrane.

Avdøde president Salvador Allende blir boren ut av presidentpalasset. Foto: AP

Det blei slutten på tre års konflikt med USA som såg på den chilenske presidenten som ein kommunist som stod i ledtog med Sovjetunionen og Cuba.

Militærjuntaen leia av Pinochet overtok og fjerna sosiale støtteordningar. Dei innførte omfattande marknadsreformer og byrja å selje unna statlege verksemder.

Sørgande plasserer raude nellikar ved monumentet for dei fengsla og dei forsvunne i hovudstaden Santiago. Foto: PABLO VERA / AFP

Fram mot kuppet stod landet i økonomisk krise, med årleg inflasjon på over 600 prosent. Liberaliseringa gjorde at dei med pengar kunne kjøpe det dei trengde, men stadig fleire hamna i fattigdom.

Søndag blei 50-årsdagen for kuppet markert landet rundt. I hovudstaden Santiago blei det samanstøyt mellom demonstrantar og politi utanfor presidentpalasset.

Familie over heile verda

Statskuppet øydela mange liv, og skulle for evig påverke titusenvis av familiar.

Far til Deborah blei fengsla i Argentina, og mora tok henne med seg til Belgia. Musikar-onkelen hennar var på turné i Italia då kuppet skjedde, og søkte tilflukt der.

Salinas sin onkel spela saman med den politiske artisten Victor Jara som blei drepen av Pinochet-regimet. I 2018 blei sju pensjonerte soldatar dømd for drapet.

– I tillegg hadde eg tanter i Frankrike, og besteforeldre både i USA og Europa. Vi barnebarna er jo spreidde for alle vindar og fulle av traume, seier Salinas.

Som sjuåring flytta Deborah tilbake til Chile.

Kampen mot regimet måtte halde fram, meinte mora. I løpet av dei ti åra Deborah budde i Chile måtte ho flytte 14 gonger.

– Mor mi gjekk aldri inn for å vere lovlydig borgar. Ho reiste tilbake for å drive motstandsaktivitet mot diktaturet, og måtte gå under jorda.

Meiner landet treng eit oppgjer

I dag har Deborah Salinas eit motsetnadsfylt forhold til heimlandet.

– Diktaturet innførte ein marknadsstyrt økonomi, som har gjort at Chile den dag i dag har store økonomiske skilnader. Samstundes har det ikkje vore eit rettsoppgjer mot militæret, som framleis ikkje erkjenner at Pinochet var diktator, meiner ho.

Ein mann held opp eit bilete av tidlegare president Salvador Allende under markeringa søndag. Foto: Matias Basualdo / AP

Regimet bidrog òg til manglande tillit i samfunnet. Berre 28,7 prosent av chilenarar stolar på styresmaktene i dag, viser tal frå OECD.

– Eg håpar vi kjem dit at institusjonane er til å stole på, og at det blir ordentlege strukturar og system. På valdagen her i Noreg blir eg alltid rørt, for demokrati er ikkje ei sjølvfølgje, seier Salinas.