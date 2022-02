Det er kongen i Marokko Mohammed VI som opplyser at barnet er dødt, det melder Reuters og AFP.

En AP-reporter på stedet rapporterte at gutten var pakket inn i et gult teppe etter at han ble tatt ut av tunnelen

Det var sent lørdag kveld redningsmannskaper endelig klarte å hente ut fem år gamle Rayan.

Da hadde det gått fire dager siden gutten tirsdag kveld falt ned i den 32 meter dype brønnen i den avsidesliggende landsbyen Ighrane i Chefchaouen-provinsen.

Vanskelig redningsaksjon

Ingeniører hadde konstruert en tre meter lang tunnel ved siden av den smale brønnsjakten slik at redningsmannskaper kan komme seg inn til barnet. Gravemaskiner har de siste dagene fjernet store masser.

Fem år gamle Rayan er fanget i en 32 meter dyp grop. Foto: FADEL SENNA / AFP

Lørdag ettermiddag gikk redningsmannskaper inn tunnelen.

Medisinsk personell var med på redningsaksjonen. Man håpet i det lengste å Rayan i live.

Et kamera som var senket ned i brønnen, viste gutten som lå på siden, men det var umulig å fastslå om han fortsatt var i live.

Det ble også sendt ned oksygen, vann og mat sendt til seg 5-åringen, men det er usikkert om han har vært i stand til å ta noe til seg.

Redningsmannskapet arbeidet i hele natt. Du trenger javascript for å se video. Redningsmannskapet arbeidet i hele natt.

Redningsmannskapene møtte på store vansker. Mens de gravde ut en tunnel for å få ut gutten møtte de på store steiner i jordsmonnet, skrev Le360.

Leteaksjon på direkten

Aksjonen har skapt engasjement i hele Nord-Afrika.

Hundretusener av marokkanere og folk fra nabolandene har sittet klistret til direktevisninger av redningsaksjonen. Emneknaggen #SaveRayan på arabisk har gått viralt i sosiale medier i hele regionen.

Tusenvis av tilskuere ser på mens redningsmannskapet jobber på spreng for å redde 5-åringen. Foto: FADEL SENNA / AFP

Brønnen skal være mindre enn 45 centimeter i diameter, og man fryktet at hvis man gjorde den videre kunne hele brønnen rase sammen.

Fotballspillere som Achraf Hakimi og Riyad Mahrez har uttrykt støtte til aksjonen og gutten i sosiale medier.

– Et lite øyeblikks uoppmerksomhet

Gutten falt ned mens faren drev med vedlikehold av brønnen.

– Et lite øyeblikks uoppmerksomhet og den lille falt ned i brønnen jeg var i ferd med å reparere. Jeg har ikke lukket øynene et sekund i natt, sier faren til den marokkanske avisen Le360.

Kong Mohammed VI har sendt kondolanser til guttens foreldre.