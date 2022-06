46 døde funnet i et vogntog i USA

I tillegg til de mange døde er ytterligere 16 personer fraktet til sykehus. Det er snakk om tolv voksne og fire barn. Ifølge brannvesenet er det ungdommer, men ikke barn, blant de 46 døde.

De overlevende skal ha vært i varierende tilstand.

De var utmattet og svært varme, og flere var ikke i stand til å selv gå ut av lasterommet. Det var ikke noe vann i lasterommet, opplyser brannvesenet.

Det var den lokale TV-stasjonen KSAT som første meldte om tragedien.

Vogntoget hvor de mange døde ble funnet, og også 16 overlevende. Foto: Jordan Vonderhaar / AFP

Tre personer arrestert

Vogntoget med de mange døde er det største massedødsfallet noen gang i San Antonio. Det sa byens politisjef William McManus til pressen.

Han opplyste at tre personer er arrestert og at saken vil bli etterforsket på et nasjonalt nivå av FBI.

McManus sa at politiet mottok en telefon mandag kveld fra en person som hadde jobbet i nærheten og hørt rop om hjelp fra vogntoget. Han hadde funnet lasterommet delvis åpent, med mange livløse kropper.

San Antonio-ordfører Ron Nirenberg med San Antonio-politisjef William McManus, til venstre, orienterte media og andre på stedet etter at et dusinvis mennesker er funnet døde. Foto: Eric Gay / AP

– Dette er en forferdelig menneskelig tragedie. Vi håper at de som er ansvarlig for disse umenneskelige forholdene blir straffeforfulgt, sa San Antonio-ordfører Ron Nirenberg på en pressekonferanse på stedet.

Amerikanske myndigheter har foreløpig ikke villet bekrefte at ofrene var migranter eller hvilke land de var fra.

Men Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard opplyser at to av personene som er fraktet til sykehus er identifisert og fra Guatemala. Det melder Reuters.

Gir Biden skylden

Texas-guvernør Greg Abbott går nå kraftig ut mot president Joe Biden etter tragedien. Han skriver på Twitter at dødsfallene skyldes Biden sin «åpne grenser»-politikk.

San Antonio ligger omtrent 250 kilometer fra grensen til Mexico og er en viktig transittvei for menneskesmuglere.

Det har vært flere tilfeller, i en rekke land, hvor menneskesmuglere frakter flyktninger og migranter i lasterom hvor det ikke er nok luft, og hvor folk dermed blir kvalt.

Vogntoget er funnet forlatt i et avsides område, i nærheten av en jernbanelinje sørvest i San Antonio.

Det er ikke første gangen det blir funnet døde migranter på denne måten ved San Antonio.

Ti migranter døde i 2017 etter å ha blitt fanget inne i en lastebil som sto parkert ved en Walmart butikk i San Antonio. I 2003 ble 19 migranter funnet i en brennhet lastebil sørøst for San Antonio.