42 demokrater vil boikotte innvielsen av Trump

Listen over dem som ikke vil være til stede når Trump tas i ed, ble lenger etter at den påtroppende presidenten gjøv løs på borgerrettighetsikonet John Lewis, melder Washington Post og New York Magazine.

Lewis var en av de første som varslet at han boikotter seremonien fordi han ikke anser Trump for å være legitimt valgt. Trump svarte med å si at Lewis bare prater og ikke har gjort noe for sin valgkrets Atlanta.

Lewis var en nær medarbeider av Martin Luther King og har sittet i Representantenes hus i over 30 år.

En av dem, Steve Cohen fra Tennessee, uttalte at håpet som var forbundet med at Obama ble president, er erstattet av frykt når det nå er Trump som skal tas i ed.

Også, Katheryn Clark, representant fra Massachusetts, er blant dem som ikke vil delta på presidentinnsettelsen fredag 20. januar.

Katheryn Clark boikotter innsettelsen. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Trump avviser påstandene og sier at demokratene bare er dårlige tapere.

Donald Trump og hans datter Ivanka Trump. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Nedtonet seremoni

Washington Post skriver at innvielsen av Trump som president blir betydelig mer nedtonet enn mange hadde ventet.

Opprinnelig skal Trump ha ønsket en mye mer flashy innvielse, med parade foran Trump Tower i New York og TV-overført helikoptertransport til Washington. Men han bestemte seg likevel for en lavere profil.

Det er overraskende for mange når man tenker på Trumps hang til å lage show og hans bakgrunn som realitystjerne, ifølge Washington Post.

Kortere parade

Mens seremoniene varte i fem dager da Barack Obama ble innviet, planlegger Trump bare tre, og mens Clinton var til stede på 14 ball, vil Trump vise sitt ansikt bare på tre av ballene som blir arrangert.

Paraden opp Pennsylvania Avenue blir også betydelige kortere enn det som har vært vanlig de siste tiårene.

En av utfordringene Trump har møtt, er at svært mange av de mest kjente stjernene ikke vil opptre for ham i løpet av de tre dagene festen varer.

Venter 900.000 til byen

Det kan bli en urolig uke i den amerikanske hovedstaden når Donald Trump settes inn. Ifølge TV-kanalen NBC forbereder Washington seg på at så mange som 900.000 demonstranter kommer for å protestere mot eller vise sin støtte til den nye presidenten. Dette er langt færre en da Obama ble innsatt. Da kom rundt 1,8 millioner mennesker til byen.

Det er gitt flere en 22 tillatelser til markeringer hvor det er ventet alt fra 50 til 200.000 deltakere. Rundt 3.200 politimenn fra hele USA er innkalt for å styrke sikkerheten.