400.000 rammet av flom i Brasil

– Der oppe ved broen er det helt vilt. Der går bølgene to meter høye, sier butikkeieren Luiz Constansia til nyhetsbyrået Reuters.

Han står midt i gata i småbyen Itabuna i det sørlige Bahia. Byens sentrum er forvandlet til en innsjø etter de voldsomme regnskyllene den siste tiden.

– Det er trist å tenke på hvordan våre familier har det. Men vi kan ikke spøke med Gud. Det er hans vilje som rår, sier butikkeieren.

– Det er Guds vilje som rår, sier butikkeieren Luiz Constansa i den flomrammede småbyen Itabuna. Foto: Reuters TV

Delstaten Bahia i det nordøstlige Brasil har de siste ukene opplevd sin verste flom på 35 år. Siden begynnelsen av november har 18 mennesker omkommet og 50 byer er blitt rammet av flom, opplyser pressekontoret til regjeringen i Bahia til nyhetsbyrået Associated Press.

I løpet av denne perioden er minst 400.000 mennesker berørt av oversvømmelsene, ifølge Bahias guvernør Rui Castro.

Demninger brast

I går ble situasjonen ytterligere forverret da to store demninger brast, og tusener måtte forlate sine hjem. De fleste av de evakuerte kommer fra byene Itambé og Jussiape. I alt har mer enn 16.000 mennesker blitt hjemløse på grunn av oversvømmelsene i Bahia den siste tiden.

Guvernør Rui Costa leder et omfattende hjelpearbeid i Bahia. Foto: Reuters TV

Myndighetene i delstaten har opprettet et omfattende redningsapparat. Helikoptre, båter og lastebiler er satt inn for å redde folk fra vannmassene, og for å bringe mat og medisiner til flomofrene. Men det er også mange frivillige som gjør en innsats.

– Jeg har fått mange videoer fra folk som har satt seg selv i fare for å redde andre og mer sårbare, sier Bahias guvernør Rui Costa til TV-byrået Reuters.

– De kaster seg uti med vann opptil halsen, og de bruker flåter for å redde eldre og barn. Det er dette fellesskapet for livet som blir grunnlaget for gjenoppbyggingen, sier guvernøren.

Uvanlig værfenomen

Østkysten av Brasil har opplevd en vår og forsommer med usedvanlig mye regn. Dette gjelder særlig delstaten Bahia i nordøst.

I Bahias hovedstad, Salvador, har det hittil i desember falt 250 millimeter regn. Det er fem ganger så mye som normalt for denne måneden.

Ifølge ekspertene er det et uvanlig sammenfall av værfenomener som har skapt slike nedbørmengder.

Itapetinga er et av flere titalls steder i Bahia som er blitt oversvømt de siste ukene. Foto: MANUELLA LUANA / AFP

– En strøm av fuktighet fra Amazonas ned mot østkysten av Brasil møter et lavtrykksområde i Atlanterhavet, forklarer klimatologen Francisco Aquino ved Det føderale universitetet i São Paulo.

– Foreløpig vet vi ikke om dette kan knyttes direkte til klimaendringer. Men på en planet som blir varmere, må vi vente at slike subtropiske lavtrykk blir mer vanlige, sier klimatologen til BBC-Brasil.