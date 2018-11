40 drept i selvmordsangrep i Kabul

Der skal det ha vært en samling for religiøse ledere i landet som feiret profeten Muhammeds bursdag, ifølge AFP.

Selvmordsbomberen skal ha sneket seg inn blant de hundrevis av religiøse lærde og geistlige som hadde samlet seg for å markere begivenheten, opplyser talsmann Najib Danish i innenriksdepartementet.

Uklart hvem som står bak

Ingen har foreløpig påtatt seg ansvaret, men både Taliban og den lokale avdelingen av IS har tidligere angrepet religiøse ledere som er knyttet til myndighetene, skriver nyhetsbyrået AP.

IS hevder de sto bak et selvmordsangrep i juni der sju personer ble drept og 20 såret da religiøse ledere var samlet. Taliban nektet å ha vært involvert, men fordømte i likhet med IS samlingen.

IS har sagt at de går etter tyranniske geistlige som samarbeider med de USA-støttede myndighetene.

Begge gruppene ønsker å styrte den USA-ledede regjeringen. og innføre et strengere islamsk styre.