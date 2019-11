40 år sidan storminga av USAs ambassade – ayatollaen i Teheran er like steil

I ein fjernsynstale søndag latterleggjorde den øvste leiaren i Iran arbeidet til Frankrikes president Emmanuel Macron for å få i gang forhandlingar mellom Iran og USA om det iranske atomprogrammet.

Ayatollaen i Teheran latterleggjorde Frankrikes president Emmanuel Macron i ein tale søndag. Foto: Ludovic Marin / AFP

– Anten er Macron naiv eller så er han medskuldig saman med USA, sa ayatolla Ali Khamenei blant anna i talen sin. Han la til at dei som ser forhandlingar med USA som løysinga på alle problem, tek fullstendig feil.

Det kan ha vore eit stikk til den folkevalde presidenten.

Arbeidde for toppmøte

Macron arbeidde for å få til et møte mellom USAs president Donald Trump og hans iranske kollega Hassan Rouhani under FNs hovudforsamling i New York i september. Det vart aldri noko av.

– Det vil ikkje kome noko ut av forhandlingane med USA, fordi dei heilt sikkert ikkje kjem til å gjere innrømmingar, sa Khamenei i talen sin søndag.

Revolusjonshelten ayatolla Khomeini (t.v.) saman med venen Yasir Arafat. Foto: AP

Ayatolla Ali Khamenei er den øvste og mektigaste leiaren i Iran, langt mektigare enn den valde presidenten Hassan Rouhani. Han har også direkte styring med Revolusjonsgarden, som nærmast er ein stat i staten i landet.

Ali Khamenei har vore øvste leiar i Iran sidan revolusjonshelten ayatolla Khomeini døydde i 1989.

Det har vore meldingar dei siste månadene om at president Hassan Rouhani har sagt at Iran kan gå med på forhandlingar med USA, men det har stort sett kokt ned til at det kan bli forhandlingar dersom USA kjem tilbake til atomavtalen dei forlèt for eit par år sidan.

Og det er ikkje vidare sannsynleg, i alle fall ikkje så lenge Donald Trump er president.

Dei første er i ferd med å klatre over murane inn til den amerikanske ambassaden i Teheran 4. november 1979. Foto: - / AFP

Amerikanske gislar blir viste fram for folkemengda utanfor ambassaden. Foto: Handout / Reuters

Storminga av ambassaden

Måndag 4. november er det 40 år sidan ei gruppe iranarar, offisielt blir dei kalla studentar, okkuperte den amerikanske ambassaden i Teheran. Dette skjedde i kjølvatnet av den iranske revolusjon, som velta det USA-støtta styret til sjah Muhammed Reza Pahlavi.

Sjahen var svært upopulær. Han slo hardt ned på all opposisjon, og det var skuldingar om omfattande korrupsjon.

Den sjiamuslimske skriftlærde ayatolla Khomeini kom heim frå eksil i Frankrike og vart hylla som ein folkehelt av folkemassane. Han vart snart den mektigaste personen i det nye regimet. Han langa ut mot USA og Israel i talane sine. USA var den store Satan, medan Israel var den vesle Satan.

Offisielt vart det hevda at den amerikanske ambassaden i Teheran vart storma av studentar på eige initiativ, men mykje tyder på at dei handla med støtte frå det nye presteregimet.

Irans riksadvokat om kvinner på fotballkamp: – Skal aldri skje igjen

Væpna med stokkar

Unge kvinner ropar slagord mot USA utanfor ambassaden i Teheran, der 50 amerikanarar vart haldne som gislar. Foto: Anonymous / AP

Studentane var væpna med stokkar, og i første omgang vart dei møtte med tåregass. Etter tre timar greidde dei likevel å overmanne soldatane i ambassaden og ta seg inn. Det var 60 amerikanske statsborgarar inne på ambassaden då angrepet kom, ifølgje NTB.

52 av dei vart tekne som gislar, blant dei diplomatar, etterretningsfolk og soldatar. Åtte andre amerikanarar, pluss iranarane som jobba der, vart sette fri. Gislane vart bakbundne, fekk bind for augo og vart viste fram til spott og spe utanfor bygningen.

Støttespelarar til gisseltakarane utanfor ambassaden jubla uhemma. Dei sette fyr på det amerikanske flagget, ropte «Allahu Akbar» og «Død over Amerika». Gisseltakarane sitt krav var at sjahen, som no var i eksil i USA, måtte sendast tilbake til Iran for å dømmast der.

USA nektar å innfri kravet, og sjah Mohammed Reza Pahlavi døydde av kreft eit halvt år seinare. Etter dette har forholdet mellom USA og Iran vore svært dårleg.

Mohammad Ahmadinejad, som seinare vart president i Iran, skal ha vore ein av gisseltakarane.

Åtte amerikanske soldatar omkom då eit transportfly kolliderte med eit helikopter i ørkenen i Iran i eit forsøk på å frigi dei amerikanske gislane i Teheran. Aksjonen vart stansa etter ulukka. Foto: AP

Fiaskoen i ørkenen

Det skulle gå over eitt år, 444 dagar for å vere nøyaktig, før gislane vart sette fri. I april 1980 braut dåverande president Jimmy Carter det diplomatiske sambandet med Iran, og han gav klarsignal til ein hemmeleg aksjon for å setje gislane fri.

Aksjonen vart ein fullstendig fiasko. Eit amerikansk transportfly og eit helikopter kolliderte under ein sandstorm i ørkenen, og kommandoaksjonen vart avblåst. Åtte amerikanske soldatar miste livet.

Eit bittert nederlag for den amerikanske presidenten. Han har sjølv sagt at det truleg var denne fiaskoen som gjorde at han tapte presidentvalet i 1980 for Ronald Reagan.

Seinare kom det til forhandlingar via algeriske diplomatar, og 19. januar 1981 vart det inngått ein avtale som sikra frigjeving av dei amerikanske gislane. Det var dagen før Ronald Reagan vart innsett som ny president i USA.

Sidan har USAs ambassaden i Teheran vore stengt, og i dag er bygningskomplekset gjort om til eit museum over «USA sine brotsverk mot Iran».

