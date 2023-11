39 palestinske kvinner og barn som har sittet i fengsel i Israel, ble fredag kveld satt fri i fangeutvekslingen mellom Hamas og Israel.

Det er snakk om 24 kvinner og 15 tenåringer og barn.

En ung og nå løslatt palestiner, viser glede over å være satt fri. Foto: AMMAR AWAD / Reuters

Like rundt klokken 17 opplyste utenriksdepartementet i Qatar at de alle er løslatt fra israelsk fengsel.

Like etter klokken 19 norsk tid, kom de første bildene av de nå frie palestinerne.

Den løslatte palestinske fangen Marah Bkeer klemmer familien sin etter å ha blitt sluppet fri. Foto: LATIFEH ABDELLATIF / Reuters

Flere av palestinerne sluppet fri, kan være fengslet uten dom, i en såkalt administrativ internering.

I praksis betyr det at de har vært fengslet uten tiltale, og uten en dom. Arrestasjonen baseres på mistanke, og fengslingen er på ubestemt tid.

Israels bruk av administrativ internering har vært kritisert i lang tid, blant annet av Amnesty.

Flere hundre ventet utålmodig

Utenfor Ofer fengsel, på bakketoppene rundt anlegget, stilte flere hundre palestinere seg opp for å følge løslatelsen av de 39 palestinske fangene.

Her kaster israelske soldater tåregass mot palestinere Du trenger javascript for å se video.

Mange av dem sinte over at det tok så lang tid før deres landsmenn ble løslatt.

Da en hvit bil med flagget til Røde Kors prøvde å kjøre vekk fra fengselsinngangen, ble den omringet av flere som begynte å banke på vinduene og fanget den i gaten, skriver The New York Times.

– Hvor er fangene, hvor? Hvor? ropte folkemengden, ifølge avisen.

Israelske soldater kastet tåregass mot de palestinske tilskuerne.

Midlertidig våpenhvile

De 39 settes fri som en del av utvekslingsavtalen mellom Hamas og Israel. Avtalen er en del av den midlertidige våpenhvilen i Gaza.

NRK i Tel Aviv: – Alle familiene vi var i kontakt med sa de hadde fått munnkurv Du trenger javascript for å se video.

50 israelske gisler skal slippes fri i bytte mot 150 fengslede palestinere, heter det i avtalen.

I tillegg skal hundrevis av lastebiler med nødhjelp få slippes inn i Gaza.

Frakter fanger og gisler

I en uttalelse sier Den internasjonale Røde Kors-komiteen at de har startet en «flerdagers operasjon for å lette løslatelsen og overføringen av gisler holdt i Gaza og palestinske fanger til Vestbredden.»

Røde Kors-bilen er del av en kolonne som antas å frakte gisler bortført av Hamas under angrepet på Israel 7. oktober. Her ankommer kolonnen Rafah-grensen Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters

Den humanitære organisasjonen vil også bringe inn ytterligere medisinske forsyninger til Gaza, heter det i uttalelsen.

«Vårt dype ønske er at alle gisler skal løslates, og at sivile skal skjermes fra smerten og lidelsen som væpnet konflikt fører med seg», sier Fabrizio Carboni, ICRCs regionale direktør for Midtøsten.