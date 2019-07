36 jødiske demonstranter pågrepet ved interneringsleir i USA

Klokken 18:00 lokal tid søndag blokkerte demonstranter fra aktivistgruppen Never Again Action interneringsleiren til innvandringsmyndigheten ICE i byen Elizabeth i New Jersey.

U.S. Immigration & Customs Enforcement (ICE) er en etat i det amerikanske sikkerhetsdepartementet. Deres jobb er å håndheve toll- og immigrasjonslover i USA.

Under parolene «Aldri mer er nå» og «Jøder mot ICE» stilte demonstrantene seg opp utenfor interneringssenteret og dro paralleller fra Holocaust til forholdene immigranter og flyktninger må leve under i leire i USA i dag.

Never Again Action ønsker å få ICE nedlagt og alle interneringsleirene i USA stengt.

Gjør alt i sin kraft

En talsperson for demonstrasjonen sier til det amerikanske nettstedet Newsweek at omtrent 200 personer deltok i den ikkevoldelige markeringen, og at 36 personer ble arrestert da de blokkerte parkeringsplassen utenfor leiren.

En av dem som ble arrestert er Rebecca Oliver. I en pressemelding etter arrestasjonen sier hun at hun må gjøre alt i sin kraft for å forstyrre ICE, stenge leirene, og sørge for permanent beskyttelse for flyktninger,

– Jeg må sørge for at «aldri mer» betyr «aldri mer».

Vil holde politikere ansvarlig

Demonstrantene uttrykte sin frustrasjon med det demokratiske partiet, og påpekte at partitopp Nancy Pelosi nylig kapitulerte for Trump, og gikk med på å bruke 4,6 milliarder dollar til sikkerhetstiltak langs USAs sørlige grense til Mexico.

– Republikanerne mater flammen som er hvit nasjonalisme, og demokratene lar dem gjøre det. Vi vil holde demokratene ansvarlig for hvordan de 11 millioner uregistrerte flyktningene i landet blir behandlet, sier arrangør av demonstrasjonen, Brandon Mond til Newsweek.

PROTEST: Rundt 200 mennesker demonstrerte mot ICE og amerikanske myndigheters behandling av flyktninger i interneringsleirer. Foto: Nur Shlapobersky

Krangel om definisjonsspørsmål

Demonstrantene er også frustrerte over politikere som bruker mer tid på å krangle om hvorvidt leirene kan kalles for konsentrasjonsleirer enn å faktisk diskutere forholdene flyktninger lever under i dem.

«De folkevalgte krangler mer om hvordan leirene skal beskrives enn å håndtere selve krisen,» sto det i en pressemelding som ble sendt ut før demonstrasjonen fant sted.

Etter at kongresskvinne Alexandria Ocasio-Cortez kalte interneringsleirene for «konsentrasjonsleirer» i juni, har det oppstått krangling mellom politiske folkevalgte om hvorvidt leirene skal kunne kalles for «konsentrasjonsleirer» eller ikke.

REAGERER: Kongressrepresentant for New York, Alexandria Ocasio-Cortez har reagert sterkt på det hun kaller «konsentrasjonsleirer» i USA. Foto: Alex Wong / AFP

I kjølvannet av arrestasjonene i New Jersey har Ocasio-Cortez støttet demonstrantene på Twitter.

Interneringsleirene har fått kritikk for hvordan flyktningene blir behandlet. Mangel på basisvarer som tannkrem og -børste og overbefolkning kan føre til helseproblemer. I tillegg er budsjettene til flere av leirene sprengt, så barn kan miste tilgang på engelskundervisning, rettshjelp og tid til å leke.