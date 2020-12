Fredag ble guttene vist fram på en pressekonferanse i Kankara nord i Nigeria.

De så utmattet og slitne ut.

Guttene kom i flere busser, eskortert av soldater fra regjeringshæren.

Flere busser med skolebarn som er satt fri, ankom en pressekonferanse i Katsina nord i Nigeria fredag. Foto: Sunday Alamba / AP

– De første to nettene sov vi ingenting. De to første dagene spiste vi løvblader. Etter det fikk vi poteter og biter av nøttekake, sier Usman Lawal, som Reuters har snakket med.

En av de andre guttene forteller om oppholdet inne i en skog.

– De holdt oss i skjul på samme sted hele tida, forteller en av guttene. Da de så et krigsfly over oss, gjemte de oss på et nytt sted.

– De gav oss mat, men det var veldig lite.

Etter møtet med mediene, skal guttene gjennom en helsesjekk før de blir gjenforent med familiene sine. Noen heldige fikk se foreldrene sine allerede fredag kveld.

En utslitt skolegutt vist fram for media i Nigeria fredag. 344 gutter er fri etter å ha vært bortført i en uke av den militante ekstremistgruppa Boko Haram i Nigeria. Foto: Kola Sulaimon / AFP

I en uke har mødre, fedre og søsken ventet i spenning i skolegården. De gikk alle på en ungdomsskole for gutter i Kankara i delstaten Katsina nord i Nigeria.

– I dag føler jeg det som om Gud har tatt meg til paradis, jeg er så lykkelig, sier mor til en av guttene, Hamza Kankara, til Reuters.

– Jeg har ikke klart å spise på to dager, jeg har vært så spent, ser moren.

Mor og sønn er gjenforent etter en ukes mareritt. Foto: Sunday Alamba / AP

Regjeringssoldater skal ha funnet skjulestedet til kidnapperne inne i en skog kalt Zango Paula, skriver Associated Press.

Klarte å rømme

Nyhetsbyrået har snakket med 17 år gamle Usama Aminu som klarte å rømme fra kidnapperne om natten.

Han flyktet til et tettsted. Inne i en moské fikk han hjelp av en mann som gav ham nye klær og litt penger.

17-åringen forteller at flere av kidnapperne var yngre enn ham selv. De var tungt bevæpnet og i uniform da de angrep skolen fredag i forrige uke.

Eleven forteller at flere av dem ble slått fordi de gikk for sakte. De forsøkte å hjelpe hverandre underveis.

17 år gamle Usama Aminu klarte å rømme fra kidnapperne. Foto: Sunday Alamba / AP

Usama Aminu fortalte at de ble beordret til å ligge under trær de gangene de hørte helikoptre i lufta over dem.

En 15-åring som rømte, forteller at han var livredd. Muhammed Abubakar sier til nyhetsbyrået Reuters at han hørte kidnapperne si at alle som forsøkte å rømme, ville bli drept.

– Men jeg var for rask for dem og kom meg inn i skogen, sier 15-åringen.

Fortsatt savnede?

– Vi har i alle fall fått tilbake de fleste guttene, om ikke alle, sier guvernøren Aminu Bello Masari til statlig nigeriansk TV.

En ikke navngitt kilde hevder overfor nyhetsbyrået AFP at noen av guttene fortsatt holdes fanget. Kilden opplyser også at kidnapperne har klart å få utbetalt løsepenger.

Regjeringen i Nigeria har opplyst at den har forhandlet med kidnapperne.

I flere dager har nigerianere demonstrert mot myndighetene. De mener ikke nok blir gjort for å gi folk nord i landet beskyttelse mot Boko Haram. Foto: Kola Sulaimon / AFP

Den ytterliggående islamistgruppa Boko Haram har sagt at det var de som sto bak.

Demonstrasjoner mot myndighetene

I flere dager har nigerianere demonstrert mot myndighetene. De mener det ikke gjøres nok for å beskytte innbyggerne nord i landet.

Med slagord og plakater som «Få guttene våre hjem» og «Knus Boko-Haram» deltar tusener av nigerianere i protester i flere byer.

Kampanjen Bring back our girls i 2014. Om lag 300 skolejenter ble bortført, om lag 100 er fortsatt savnet. Foto: Sunday Alamba / AP

– Vi er preget av fortvilelse og tristhet. Vi gråter. Vi lever i en situasjon der vi ikke kan forflytte oss fra et sted til et annet, sier en demonstrant i Kankara til nyhetsbyrået Reuters.

Skolejenter bortført i 2014

For seks år siden var det en internasjonal kampanje for å få satt fri rundt 300 skolejenter som var bortført av den samme terrorgruppen.

De var elever ved en jenteskole i Chibok nord i Nigeria.

Mange skuespillere i Hollywood, som Angelina Jolie, deltok i kampanjen kalt «Få jentene våre hjem». Blant kjendiser som frontet kampanjen var også tidligere førstedame, Michelle Obama.

Minst hundre av disse jentene er fortsatt savnet.