34 døde etter at sivil buss kjørte på veibombe i Afghanistan

Minst 17 mennesker ble også såret i eksplosjonen som skjedde klokka 5 om morgenen på hovedveien mellom Kabul og Herat, opplyser Mujib Faizi, som er talsmann for guvernøren i Herat-provinsen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Politisjefen i Farah-distriktet, Mohibullah Mohib, bekrefter opplysningene og sier at mange av de sårede er fraktet til sykehus i Herat og til byen Farah.

Alle om bord i bussen var sivile, og de fleste av de drepte og sårede er kvinner og barn.

Taliban aktive

Ingen har foreløpig påtatt seg ansvaret for angrepet, men Mohib la skylden på Taliban, som er aktiv i regionen og har brukt veibomber mot offentlige tjenestemenn og sikkerhetsstyrkene tidligere.

Angrepet fant sted dagen etter at FN opplyste at antall sivile som blir drept og såret i Afghanistan, fortsatt er sjokkerende høyt, trass i pågående forhandlinger, og trass i at antallet er rundt 30 prosent lavere enn samme periode 2018.

I Afghanistan kjemper regjeringsstyrker, støttet av internasjonale aktører, mot Taliban og andre opprørsstyrker.

1.366 sivile er drept og 2.446 såret – nesten en tredel av dem barn – i første halvdel i år.

Nesten 4.000 sivile drept i fjor

Fjoråret var da også det dødeligste året i Afghanistan så langt, i følge opplysningene fra FN-delegasjonen i Afghanistan (UNAMA). 3.804 sivile ble drept i krigen.

I rapporten, som ble offentliggjort tirsdag, anslås det at totalt 3.062 barn ble rammet av krigen i Afghanistan i 2018. 927 av barna mistet livet.

En talsmann for de amerikanske styrkene i Afghanistan, oberst Sonny Leggett, uttrykker tvil om FNs metoder og tall. Han mener at FN har begrenset informasjon og blandede motiver, og derfor ikke er helt ut troverdig.

En talskvinne for NATO, Daniele Riggio, sier derimot at NATO ikke er fornøyd med dødstallet og deler FNs bekymring for sivile dødsfall. Hun understreker at NATO gransker alle anklager om sivile falne og trener afghanske styrker til å unngå å skade sivile.,