Spørsmålet er hvor mange han vil trekke med seg.

Onsdag beskrev Zarrab hvordan han drev en omfattende virksomhet for å hjelpe Iran med å omgå USAs sanksjoner.

Av frykt for at Iran utviklet atomvåpen straffet det internasjonale samfunnet landet.

I et komplisert system for å selge iransk olje for gull har Zarrab bestukket tyrkiske regjeringsmedlemmer og banksjefer. Verdien av handelen skal dreie seg om 15 milliarder dollar i årene mellom 2010 og 2015.

I retten i går forklarte Zarrab at Iran fikk bruke midler plassert i statseide tyrkiske Halkbank for å kjøpe gull som ble smuglet til Dubai og solgt for kontanter.

Den søkkrike 34-åringen risikerer 75 år i fengsel. Nå har han erklært seg skyldig og samarbeider med amerikanske myndigheter for å få en mildere straff.

På vei til Disneyland

Historien om den 34-årige Reza Zarrab er som hentet fra en Netflix-serie. Han er født inn i en velstående iransk familie. Faren hadde bånd til Irans tidligere president Ahmadinejad.

SØKKRIK GULLHANDLER: I Tyrkia var Reza Zarrab først kjent for sin overdådige livsstil. Nå samarbeider han med myndighetene i USA for å få mildere straff og om mulig få beholde en del av millionene sine. Foto: STR / AP

Zarrab ble en del av Tyrkias kjendisverden da han giftet seg med den kjente skuespilleren Ebru Gundes.

Fra Trump Tower i Istanbul drev han sin lyssky business ved hjelp av kontanter i Tyrkias elite. Men i fjor var spillet over. På vei til Disneyland i Florida med kona og sønnen på seks år, ble gullselgeren arrestert av FBI.

Banksjef på tiltalebenken

I alt ni personer er tiltalt i saken, blant dem den tidligere nestsjefen i Halkbank. I går forklarte Zarrab at nestsjef Atilla hjalp ham å utvikle det sofistikerte systemet.

Tyrkias tidligere finansminister, Zafer Caglayan, tilbød seg å være mellommann i olje-for-gull-handelen om profitten kunne deles 50-50, ifølge Zarrab

Zarrab fortalte retten at han betalte opp mot 60 millioner amerikanske dollar i bestikkelser i Tyrkia og at finansministeren alene mottok 7 millioner dollar mellom 2012 og 2013.

TYRKIAS FØRSTEDAME: Emine Erdogan besøker Rohinga-flyktninger. Hennes veldedige stiftelse fikk en gave på rundt 50 millioner norske kroner, ifølge The Economist. Spørsmålet er om Zarrab-saken vil ramme Erdogan-familien. Foto: AP

Tyrkiske banker ut i kulda?

Om retten på Manhattan kommer frem til at tyrkiske banker har brutt sanksjonene mot Iran, risikerer de at amerikanske finansinstitusjoner setter dem på en svarteliste.

Tyrkias valuta, lira, som allerede er svekket, kan rammes enda hardere og sende landet ut i en ny økonomisk krise.

Selv om atomavtalen med Iran betyr at de fleste sanksjonene nå er hevet, holder USA fortsatt på egne sanksjoner.

Erdogan: «Et angrep på Tyrkia»

President Erdogan og flere av hans ministre har forsøkt å stanse rettssaken i frykt for at Zarrabs vitnemål kan skade tyrkisk politikk og økonomi.

Men USA har ikke etterkommet tyrkernes ønsker. Nå mener Erdogan at rettssaken er fabrikkert, at den er et amerikansk komplott og et angrep mot Tyrkia.