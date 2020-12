300.000 koronasmitta kan spores hit

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da de møttes for en todagers konferanse i februar på Boston Marriott Long Wharf hotel var det ikke mange som snakket om masker, nedstengning og massedød.

Fra scenen fikk de inviterte høre om legemiddelselskapet Biogen sin nye Alzheimer-medisin og da de bli spurt om ryktene om et skummelt virus i Kina, var svaret «So far, so good», skriver The New York Times.

Men trolig holdt det med at bare en av de 175 deltakerne på konferansen hadde koronaviruset for at flesteparten av deltakerne ble smittet. Før de fløy tilbake til sine hjemsteder.

Spores til hele verden

Nå har en sporingsundersøkelse vist at dette møtet er verdens største supersprederarragement. Et sted mellom 205.000 og 300.000 kan spores direkte tilbake til de som deltok på møtet.

Bare i Florida kan 71.540 koronasmitta spores tilbake til Biogen-møtet. Totalt så står konferansen for 1,6 prosent av alle koronatilfeller i USA.

– Koronapandemien har hatt en veldig direkte og personlig innvirkning på Biogen-samfunnet. Som det har i mange samfunn i mange land, heter det i en uttalelse fra selskapet denne uke, skriver Boston Globe.

For det er ikke bare smitta i USA som kan spores tilbake til Boston. Mennesker i Australia, Slovakia og Sverige var også til stede her i februar.

– Vi forstår verdien av datainnsamling fra den første bølgen av pandemien og håper informasjonen fra vårt møte kan hjelpe oss å forstå spredningen av dette viruset bedre, heter det videre fra selskapet.

Ønsker å forstå

Forfatterne bak undersøkelsen ønsket å finne ut hvordan viruset spres og hvor hurtig det skjer, for bedre å kunne sette inn effektive tiltak.

– Vi har flere ganger sett at store samlinger av mennesker har ført til raskere spredning av viruset. Det kan være på arbeidsplasser, kirker eller pleiehjem. Men hvordan dette sprer seg videre regionalt og nasjonalt vet vi foreløpig lite om, heter det i rapporten.

I helgen ble det klart at det amerikanske mat og legemiddeltilsynet, FDA, hastegodkjente korna-vaksinen til Pfizer/Biontech. Nå klargjøres vaksinen og sendes ut til 636 sykehus i hele USA, som vil starte massevaksinering neste uke.

Nesten 300.000 amerikanere har mistet livet etter å ha fått covid-19, og nesten 16 millioner har testet positivt.