300.000 helsearbeidere risikerer å bli permittert på grunn av vaksinenekt

Rundt 200 helsearbeidere protesterte tirsdag utenfor helsedepartementet i Paris. De finner seg ikke i at franske helsemyndigheter pålegger dem å vaksinere seg mot korona.

Med plakater der det sto «Nei til sanksjoner, ja til jobb» og støtte fra et av de største fagforeningsforbundene, er flere like tydelig i sin tale som medisinsk psykologi assistent, Rachid Ouchem.

– Jeg er ikke en revolusjonær, jeg er bare redd, og det er tusenvis av oss i denne situasjonen. Vi må få bestemme selv når vi er i tvil. Noen av oss er redd for bivirkningene fordi vi mener vaksinene ikke er godt nok verifisert og dokumentert.

I Frankrike tilbys vaksinen fra Pfizer og Moderna, men også de omdiskuterte vaksinene fra AstraZeneca og Johnson & Johnson.

Ouchem mener at myndighetene må snakke åpent om at det er bivirkningen med vaksinen, og hva som kan gjøres for å eventuelt hindre eller stoppe de.

– Når myndighetene feier under teppet at bivirkninger eksisterer så skaper det usikkerhet blant folk, sier Rachid Ouchem til nyhetsbyrået AP.

En helsearbeider under demonstrasjonene i Paris med et skilt på ryggen hvor det står "Nei til QR koder, nei til helsepass.Vaksinen stopper ikke viruset fra å spre seg". Foto: Francois Mori / AP

Det var i slutten av juni at den franske nasjonalforsamlingen vedtok loven som gjør vaksine obligatorisk for alle helsearbeidere og krever koronapass ved reise og restaurantbesøk.

Loven slår fast at alle som jobber i helsesektoren må vaksineres innen 15. september ellers risikerer de å bli permittert.

President Emmanuel Macron forklarte i sommer at loven var nødvendig på grunn av smitteøkningen, for å beskytte sårbare grupper og landets sykehus, og for å unngå nye nedstenginger.

Loven førte tilstorstilte demonstrasjoner og politisk uro i Frankrike. Demonstrasjoner som har blusset opp hver helg siden. Sist helg demonstrerte 120.000 flere steder i Frankrike mot vaksinepassene som de sier diskriminerer mot dem som ikke er vaksinert.

Helt siden i sommer har folk i Frankrike demonstrert mot at helsepersonell pålegges å vaksinere seg mot koronaviruset, og at folk flest må ha koronapass ved reise og restaurantbesøk. Her fra Marseille 7. august. Foto: Daniel Cole / AP

Ifølge myndighetene er det i dag 300.000 helsearbeidere som ikke har vaksinert seg til tross for at de fra onsdag av risikerer å bli permittert fra jobben.

– Jeg vet ikke om folk skjønner at om vi blir permittert så får vi ikke noe lønn og vi får heller ikke jobbe andre steder. Vi er ikke kriminelle eller kjeltringer. Vi må sitte ned å finne løsningen sammen, sier franske Rachid Ouchem.

Fagforeningen til helsearbeiderne er positive til vaksinering, men mener at folk må få tid på seg til å bestemme seg. De viser også til at permitteringer kan ramme de syke.

Christophe Prudhomme, er legevaktlege og medlem av fagforeningen for helsepersonell i Frankrike. Han frykter det vil gå ut over pasientene om helsepersonell blir permittert pga. vaksinenekt. Foto: Francois Mori / AP

– Det er helt avgjørende nå at alle i helsevesenet gjør jobben sin. Vi har fortsatt 2000 pasienter på intensivavdelingen og vi frykter en ny smittebølge de neste ukene, sier Christophe Prudhomme som er legevaktlege. Han var til stede på demonstrasjonen i Paris tirsdag.

Men enn 116.000 personer med koronavirus har så langt dødd i Frankrike. Mens nesten 44 millioner mennesker, eller 65,6 % av den franske befolkningen, er fullstendig vaksinert.