Den lokale puben er sentrum i mange briters sosiale liv. Mandag kunne mange oppsøke sin nærmeste pub etter lange uker og måneder innendørs.

Men mange briter kom til stengte dører. Rekordmange puber har ikke overlevd det siste året med pandemi.

CNN skriver at 2000 av dem har «bukket under» det siste året. Ifølge The Morning Advertiser har 2500 puber måtte stenge permanent siden starten på pandemien.

Hvis vi tar med barer og restauranter i tillegg til pubene, blir 30 av dem stengt for godt hver eneste dag under pandemien. Det utgjør hele 12.000 av dem, skriver Thedrinksbusiness.com.

Bildet er fra puben Black Lion i London mandag. Puben har klart seg gjennom pandemien, andre har stengt for godt. Foto: Frank Augstein / AP

Ifølge UKHospitality har om lag 640.000 personer som jobber i utelivsbransjen mistet jobbene sine under pandemien, skriver Sky News.

Kun pils utendørs

Mandag feiret britene at de kunne gå ut og ta seg en øl for første gang på lenge. Men lettelsene gjelder kun for puber som har sitteplasser utendørs, noe mange puber i London og andre storbyer ikke har.

Ifølge CNN kunne bare 40 prosent av pubene åpne mandag på grunn av kravet om sitteplasser utendørs.

– For å kunne tjene penger må pubene kunne ta imot gjester både inne og ute, sier Gavin George til CNN.

George er sjef for Laine Pub, en kjede med 55 puber i Storbritannia.

– Jeg håper virkelig at regjeringen holder seg til planen om full gjenåpning, sier Gavin George.

Planen til statsminister Boris Johnson går ut på nye lettelser, meningen er at det skal være mulig å ta seg en øl også innendørs fra 17. mai.

Statsminister Boris Johnson hadde planer om å ta en pubtur mandag, men utsatte det i respekt for prins Philip som døde nylig. Johnson nøyer seg med te. Foto: Pool / Reuters

Inntil da er det krevende for de stedene som ikke har uteservering. Det er særlig de små lokale pubene som ikke er en del av en kjede, som først «går dukken».

15 millioner halvlitere denne uka

Puber og restauranter med uteservering melder om en strøm av bookinger den første åpningsdagen.

Det er beregnet at britene vil drikke 15 millioner pints med øl denne uka.

Britene drikker mye, og pub- og restaurantbransjen står for en stor del av landets økonomi.

Også i Skottland, Wales og Nord-Irland trappes smitteverntiltakene ned – men ikke fullt så raskt som i England.

Statsminister Boris Johnson har lagt en plan der målet er full gjenåpning innen 21. juni.

Johnson hadde egentlig tenkt å feire mandagen med en øl på en uteservering, ett år etter at han ble utskrevet fra sykehus etter å ha vært alvorlig koronasyk.

Men den planen ble skrinlagt etter prins Philips bortgang.

Nattklubber, kinoer og teatre må fortsatt holde stengt. Utenlandsferier er foreløpig heller ikke lov.

Siden pandemien rammet Storbritannia, er 4,3 millioner smittet og over 127.000 briter er døde av covid-19.

Samtidig går vaksineringen raskt, og over 60 prosent av den voksne befolkningen har fått første vaksinedose.