– Det kraftige uværet som har gjort store skader i USA i natt er trolig et av de største tornado-utbruddene i vår historie, sier president Joe Biden lørdag.

Han kaller det en tragedie.

– Vi vet fortsatt ikke hvor mange liv som har gått tapt, eller omfanget av skadene, sier han.

Også Kentuckys guvernør, Andy Beshear, sier at tornadoene er de verste som har rammet delstaten.

Flere enn 70 kan ha omkommet. Det er rapportert inn minst 30 tornadoer ulike steder, skriver CNN.

– Å miste sine kjære i en storm som denne er en ufattelig tragedie, sier Biden.

Letingen etter overlevende og arbeidet med å få oversikt over skadene fortsetter. Presidenten lover hjelp til seks delstater som ble rammet. Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Tennessee og Mississippi.

Klimaendringer

Biden sier han vil besøke Kentucky, men vil ikke at han og staben skal komme i veien for redningsarbeiderne som pågår.

– Når det dukker opp en president, så kommer han med fryktelig mye personell. Veldig mange kjøretøy. Vi kan uten å ville det komme i veien, sier Biden.

Presidenten sier at det er for tidlig å si nøyaktig hva som gjorde værsystemet så stort og ødeleggende.

– Men fakta er, som vi alle vet, at alt blir mer ekstremt når klimaet varmes opp. Det har tydelig hatt en påvirkning her, men jeg kan ikke gi en kvantitativ analyse av det nå, sier han.

En blir forsøkt reddet ut fra et hjem i Mayfield i Kentucky Foto: Mark Humphrey / AP

Innesperret i sykehjem

Flere delstater i Midtvesten og sør i landet er rammet, og det meldes om store ødeleggelser mange steder.

Den lokale kringkasteren Kait8 meldte at uværet traff rett på et sykehjem i byen Monette. Minst 20 mennesker ble innesperret i sykehjemmet, som delvis raste sammen.

– Bygningen ser ut til å være ødelagt. Det skjedde fort, men tilsynelatende ble de varslet av tornadoalarmen, sier fylkesdommer Marvin Day.

Minst ett menneske på sykehjemmet er omkommet, ifølge internasjonale nyhetsbyråer.

Bowling Green, Kentucky tidlig på lørdag 11. desember 2021 Foto: Grace Ramey / AP

Minst seks døde i Amazons lagerbygg

Minst seks personer funnet døde i lagerbygget til nettgiganten Amazon i Edwardsville i Illinois.

– Vi har identifisert 45 personer som kom seg trygt ut av bygningen. En av dem ble fraktet med luftambulanse til sykehus. Seks er døde, forteller brannsjef James Whiteford på en pressekonferanse.

Amazon-sjefen Jeff Bezos sier han er sønderknust etter hendelsen.

– Vi er sønderknust over tapet av våre kolleger. Våre tanker og bønner går til deres familier og kjære, tvitret Bezos.

Stearinlysfabrikk rammet

Rundt 110 ansatte ved en stearinlysfabrikk i Mayfield i Kentucky jobbet overtid da bygningen ble truffet av en tornado. 40 av de som jobbet denne kvelden ble reddet ut, de fleste er fortsatt savnet.

Darryl Williams er bror til en som er savnet fra stedet, firebarnsmoren Janine Denise Johnson Williams.

Det er jul, og hun jobbet på et sted som laget lys som gaver. Å miste livets gave for å lage en gave til andre. Vi har ikke hørt noe. Vi frykter det verste, forteller broren.

Guvernøren i Kentucky, Andy Beshear, sier det er et mirakel hvis de finner flere overlevende.

Den lokale brannsjefen forteller at redningsarbeidere måtte ta seg over flere døde for å komme frem til overlevende.

Dronebilder fra området viser store ødeleggelser.

Unntakstilstand

Andy Beshear, guvernør i Kentucky har erklært unntakstilstand etter store skader vest i delstaten. Redningsarbeidet er så omfattende at nasjonalgarden er kalt inn for å bistå.

Lørdag morgen var over 200 000 kunder uten strøm i Tennessee og Kentucky. 25 000 kunder var uten elektrisitet i Arkansas og over 30 000 i Illinois og Indiana, skriver Foxnews.

Totalt sett var mer enn 55 millioner mennesker over hele landet utsatt for alvorlige stormer fredag, skriver CNN.

Uværet fortsetter utover i helgen.

– Denne dynamiske, vidstrakte stormen vil påvirke mer enn halve landet. Det er et klassisk sammenstøt av luftmasser, sier CNN-meteorolog Gene Norman.