30 savnet etter huskollaps i Tyskland

Det har vært kraftig regn og flom i området i natt, og ifølge den lokale TV-stasjonen SWR er ikke faren over.

Nå frykter nemlig politiet i Schuld at ytterligere 25 hus vil rase sammen.

Ifølge lokale myndigheter er situasjonen for mange av de savnede dramatisk. Mange av husene er nå totalt omgitt av vann, og redningsmannskapene når ikke ut til mange av husene på grunn av de store vannmassene. Nå skal helikoptre være på vei til den lille byen i Eifel-regionen.

Flommen har allerede krevd liv. To brannmenn druknet mens de forsøkte å redde noen av dem som var rammet av uværet, skriver Süddeutsche Zeitung.

Et bilde på hvor mye regn som har kommet, kan være at elven Nims som vanligvis er to meter bred her, nå er 200 meter.

Det kraftige regnværet har oversvømmet store områder vest i Tyskland det siste døgnet og flere broer er stengt og ifølge SWR har mange nå flyktet opp på hustakene sine.

Deler av delstaten Rheinland-Pfalz har nå erklært unntakstilstand som følge av ekstremværet, som tyske meteorologer har kalt Bernd.