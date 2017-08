30 personer tatt da de forsøkte å ta seg inn i USA

De 30 ulovlige migrantene ble pågrepet i nærheten av grenseovergangen ved Otay Mesa i California, opplyser myndighetene.

Blant de pågrepne var 23 kinesiske statsborge og sju mexicanere. Flesteparten av dem var menn.

– Ny tendens

Vaktene pågrep først en del av gruppen, og da de søkte i området fant de nedgangen til en smuglertunnel hvor flere personer fremdeles befant seg.

Tunnelen var rundt 100 meter lang og endte opp i en bygning i Tijuana på den mexicanske siden av grensen.

En talsperson for grensemyndighetene sier det er uvanlig at smuglertunnelene brukes til menneskesmugling.

– De underjordiske tunnelene brukes i hovedsak av kriminelle til å smugle narkotika over grensen, men denne saker viser at de også brukes til å smugle mennesker, sier Virginia Kice til NBC News.

Trumps mur lar vente på seg

President Donald Trump lovte gjennom valgkampen at han skal bygge en mur langs grensen mellom Mexico og USA, men foreløpig har ingenting skjedd.

På et folkemøte i Phoenix før helgen forsikret Trump tilhengerne sine om at byggingen vil bli gjennomført.

Å oppnå enighet i Kongressen om finansieringen av grensemuren, kan imidlertid bli svært vanskelig.

Ved flere anledninger tidligere når partiene i Kongressen og USAs president ikke har klart å bli enige om et statsbudsjett, er deler av offentlig sektor i korte perioder blitt «stengt». Dette kan blant annet innebære at offentlig ansatte i etater som er underlagt den føderale regjeringen, permitteres.

I talen i Phoenix antydet Trump at han er villig til å presse fram en slik «stenging» for å få grensemuren bygget. Han anklaget også Demokratene for å sette nasjonens sikkerhet på spill ved å ikke støtte forslaget.