30 år uten Jernteppet

Det ble kalt den «paneuropeiske piknik». Ungarske myndigheter hadde laget hull i grensegjerdet mot Østerrike, og hundrevis av ferierende østtyskere strømmet gjennom og ut til friheten i vest.

Det var europeisk historie – og verdenshistorie.

Det markerte slutten på det forhatte Jernteppet som hadde delt Europa i fire tiår.

Og fra da av gikk det bare noen måneder før de kommunistiske regimene falt over hele det østlige Europa, den såkalte østblokken.

Tidligere president Mikhail Gorbatsjovs reformpolitikk i Sovjetunionen var den viktigste forutsetningen for Jernteppets fall. Foto: ED OUDENAARDEN / AFP

Ungarn testet friheten

Det var signalene fra det mektige Sovjetunionen som fikk snøballen til å rulle.

Den nye partisjefen, Mikhail Gorbatsjov hadde staket ut en nye kurs, med slagordene «glasnost» (frihet) og «perestrojka» (forandring).

Over hele Østblokken spurte folk seg: Hvor går grensene for den nye friheten? Og det var myndighetene i Ungarn som i første rekke utfordret disse grensene.

En rekke politiske reformer ble satt i verk, og i mai 1989 begynte ungarske grensevakter å klippe ned deler av Jernteppet mot Østerrike. Derfra var veien kort til de historiske begivenhetene samme høst.

To ministre med tang

Utenriksministrene Gyula Horn fra Ungarn (til høyre) og Alois Mock fra Østerrike klipper over piggtråden i Jernteppet, sommeren 1989. Foto: Bernhard J. Holzner / AP

I slutten av juni 1989 møttes utenriksministrene i Ungarn og Østerrike ved grensebyen Sopron. Hver av dem var utstyrt med en diger tang, som de brukte til å klippe over piggtråden i grensegjerdet. Bildet gikk verden over.

Gjennom sommeren kom stadig flere DDR-borgere til Ungarn, og den 19. august åpnet ungarske myndigheter grensebommene og ga dem fritt leide over grensen til Østerrike. 600 flyktet denne dagen.

Blant dem var ekteparet Margarete og Hermann Pfitzenreiter og deres små barn. De er nå tilbake i Sopron i forbindelse med 30-årsjubileet, og de husker flukten som og det var i går.

– Det som skjedde er det nesten umulig å beskrive. Vi skjønte det ikke der og da, for det hadde virket så umulig.

Margarete og Hermann Pfitzenreiter fra DDR flyktet fra øst til vest for 30 år siden. Foto: BERNADETT SZABO / Reuters

Jubileum med bismak

Men det er et skår i gleden for ekteparet Pfitzenreiter. For tretti år siden var «åpne grenser» og «reisefrihet» to av de viktigste slagordene i Øst-Europa.

Men i dag har ungarske myndigheter satt opp høye grensegjerder for å hindre migranter og flyktninger i å komme inn i landet.

– Å sette opp disse grensesperringene er en katastrofe, sier Margarete Pfitzenreiter til nyhetsbyrået Reuters.

– Som borgere i DDR levde vi et like uverdig liv som dagens innvandrere. Jeg skulle likt å plassere Victor Urban (Ungarns statsminister) utenfor et slikt gjerde slik at han kunne oppleve hvordan det er, sier den tidligere flyktningen fra det kommunistiske DDR.