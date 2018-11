3.000 søker etter tolvåring i Sverige

Over 3.000 personer har meldt seg og deltar i søket etter en tolv år gammel gutt med Downs syndrom som er savnet sør i Sverige.

Savnet etter tur med hunden

Gutten ble meldt savnet tirsdag etter at han ikke kom hjem fra å ha gått tur med familiens hund i Falkenberg. Politiet har opprettet sak, men sier det foreløpig ikke er noe som tyder på at tolvåringen er utsatt for noe kriminelt.

– Det er slitsomt at tiden går uten at vi har funnet ham, men vi gir ikke opp, sier politibetjent Jenny Widén til Göteborgs-Posten.

Organisasjonen Missing People sier rekordmange har meldt seg for å hjelpe til. Ifølge TV 4 er det snakk om over 3.000 personer.

Politiet i Falkenberg i Sverige har beordret å senke vannstanden i elven Ätran i søket etter 12 år gamle Dante.

Gutten, som har Downs syndrom, har nå snart vært forsvunnet i tre døgn. Hunden, som gutten var ute og luftet kom hjem igjen alene.

Hindret av tåke

I går innførte politiet i området et flyforbud for droner og alle typer fly for å få ro til å lete med sine egne instrumenter.

Bryter man dette flyforbudet vanker det store bøter.

– Det er for at politiet skal kunne undersøke området uten å bli forstyrret. Det er bare politifly og politiets droner som får fly i området, sier Hans Lippens, presstalsmann for politiets region Väst.

Men i går kveld ble politiet ifølge Göteborgs-Posten tvunget til å innstille sin leteinnsats på grunn av tjukk tåke i området.

Innsamling på Facebook

– Grunnen til at så mange slutter opp om dette er nok at Falkenberg er et lite sted, så mange har et forhold til tolvåringen eller kjenner noen som kjenner ham, sier talsperson Jörgen Olsson i Missing People til kanalen.

Det er gjennomført dykk i en elv i området, og det er søkt med helikopter.

– Lokale bedrifter har kommet med suppe og nødvendigheter, og barn har bakt kaker til dem som leter etter gutten. Det er startet en innsamling på Facebook som skal gå til søkearbeid, forteller Olsson og legger til at politiet ønsker tips om forsvinningen.