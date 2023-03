2,5 tonn uran forsvunne i Libya: – Bekymrande

Forsvinninga vart oppdaga då inspektørar frå IAEA besøkte staden tysdag, opplyser IAEA-sjef Rafael Grossi.

– Det er ei bekymrande hending og situasjon. Det er alvorleg at slike type anlegg ikkje har god nok kontroll i konfliktområde, seier Målfrid Braut-Hegghammer som er professor ved Universitetet i Oslo.

I verste fall kan dette seljast på svartebørsen meiner ho.

– Dersom aktøren som står bak prøver å selje uranet på svartebørsen, då er det vanskeleg for IAEA eller andre å ha oversikt over kvar dette blir oppbevart og blir selt. Det kan seljast i delar til ulike aktørar eller samla sett.

Målfrid Braut-Hegghammer er professor ved Universitetet i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Uranet skal ha vore oppbevart i 10 tønner, men då atomenergi-inspektørane kom til staden tysdag, var tønnene ikkje å finne.

Ifølgje Grossi er staden der uranet har forsvunne frå, ikkje under kontrollen til den libyske regjeringa.

Svartebørsen har tidlegare vore marknad for sal av materiale og utstyr frå atomvåpenprogram. Men det byrjar å bli lenge sidan sist dette var ei stor utfordring, seier professoren.

– Vi lever i ei tid der atomvåpen er av større interesse for fleire land enn det har vore på lenge. Når ein ser at materiale som skal vere under overvaking forsvinn, då kan ein byrje å bekymre seg for om det kanskje finst ein større svartebørs-marknad enn ein trur, seier Braut-Hegghammer.

IAEA informerte medlemslanda om funna sine onsdag kveld i Wien der IAEA har hovudkvarteret sitt.

Inspeksjonen skulle ha vore gjennomført i 2022, men har vore utsett på grunn av manglande tryggleik, skriv Reuters.

IAEA har sett i gang etterforsking for å finne ut kvar tønnene kan ha teke vegen. Dei åtvarar om at uranet representerer ein mogleg strålingsfare og er ein tryggingsrisiko.

IAEA oppgir at det skal dreie seg om konsentrert uranmalm (uranium ore concentrate).