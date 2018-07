2900 politifolk leter etter fransk fengselsrømling

Kjendistyven Redoine Faid (46) sonet i et fengsel i Reau sørøst for Paris da flere væpnede menn hjalp ham med den spektakulære flukten.

Alt skjedde i løpet av noen minutter søndag. Et helikopter landet på et av fengselets uteområder, før de væpnede mennene slo inn en dør til et besøksrom der Faid satt sammen med broren sin. Ingen ble skadd, ifølge justisdepartementet.

Helikopteret som plukket opp fransk-algerieren, ble funnet utbrent samme dag som flukten fant sted.

– Urokkelig viljestyrke

KJENDISKRIMINELL: Dette bilde ble tatt i forbindelse med et intervju med fransk tv da han promoterte for boken sin. Faid soner 25 år for drap. Foto: Ibo / AP

Mandag bekrefter justisminister Nicole Belloubet at droner har blitt sett flygende over fengselet de siste månedene. Belloubet har beordret en gransking av flukten. Hun opplyser samtidig at Faid satt fengslet med store sikkerhetstiltak.

– Du trenger åpenbart mye oppfinnsomhet og en form for urokkelig viljestyrke for å gjennomføre en flukt som denne, sier justisministeren.

Politiet har ikke villet si noe om søket etter rømlingen, annet enn at 2900 politifolk deltar.

Rømt flere ganger

Faid satt fengslet med en dom på 25 år etter at han i 2010 tok del i et væpnet ran der en politikvinne ble drept.

Mens han satt varetektsfengslet og ventet på rettssaken i 2013, flyktet 46-åringen fra et fengsel i nærheten av Lille, den gang ved å ta gisler og sprenge seg gjennom murene ved hjelp av dynamitt. Han ble pågrepet igjen seks uker senere.

UNDERSØKER: Fransk politi undersøker en forlatt bil i Aulnay-sous-Bois nord for Paris. Faid skal ha parkert bilen i et parkeringshus ved et kjøpesenter, etter å ha flyktet i helikopter fra fengsel. Foto: Geoffroy Van Der Hasselt / AFP

Han er en av Frankrikes mest kjente forbrytere og har en lang «karriere» som raner. Selv har han sagt at han er inspirert av gangsterfilmer som «Scarface» og «Heat».

Karrieren som tyv startet Faid på midten av 1990-tallet, da han ledet en bande som sto bak alt fra væpnede ran til juveltyverier og utpressing. Medlemmene ble pågrepet i 1997, og Faid ble dømt til 30 års fengsel.

Han ble løslatt på prøve etter ti år, men ble i 2011 igjen fengslet etter dødsranet året før.

Faid har deltatt på flere talkshow og skrevet bøker om sitt kriminelle liv, der han skildrer en tøff oppvekst i en av innvandrerbydelene i Paris.