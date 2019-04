272 valgarbeidere døde på grunn av utmattelse i Indonesia

Valget i Indonesia i år var noe nytt. Nasjonale, regionale og diverse lokale valg ble for første gang gjennomført samtidig. Det betyr at hver velger ga fra seg fire til fem stemmesedler.

En valgoppslutning på over 80 prosent i et land med 193 millioner mennesker med stemmerett, varmt klima og tidspress ble til en dødelig miks.

– I tillegg til dødsfallene er 1878 personer blitt syke på grunn av komplikasjoner knyttet til overarbeid, forteller talsperson i valgkommisjonen, Arief Priyo Susanto, til Reuters.

I flere tilfeller ble det arbeidet 30 timer i strekk for å gjennomføre opptellingen. Flere av dødsfallene har kommet på grunn av trafikkulykker når stemmeurnene skulle fraktes fra sted til sted, skriver Nikkei Asian Review.

MANGE ELDRE: President Joko «Jokowi» Widodo avgir sin stemme 17. april. Mange av valgmedarbeiderne er eldre. Foto: Dita Alangkara / AP

Pensjonister og arbeidsledige

Oppgaven med å telle opp stemmesedlene blir vanligvis gitt til medlemmer av lokalbefolkningen. Folk som ellers ikke er i jobb, slik som pensjonister får et lite stipend av staten for å være valgmedarbeidere.

Fordi de ikke er fast ansatte, så blir det ikke gjennomført helsesjekk av dem før arbeidet begynner.

Mye av den langvarige jobbingen etter et valg blir gjennomført ute i friluft, med temperaturer som ofte er over 30 grader.

KUMMERLIGE FORHOLD: En stemmeurne blir flyttet. Mye av valgarbeidet blir gjort ute i friluft. Foto: AP

Fortsatt farlig

Lørdag var kun 36 prosent av de omtrent 600 millioner stemmesedlene talt opp. Fristen for å kunngjøre resultatet er 22. mai. Valgkommisjonen fått mye kritikk på grunn av dødstallene som har steget hver eneste dag siden valget 17. april.

– Kommisjonen har sviktet. Den tar ikke godt nok vare på arbeiderne, sier Ahmad Muzani fra staben til opposisjonskandidaten Prabowo Subianto til Kumparan.com, skriver Reuters.

23. april sendte helsemyndighetene ut et rundskriv der de ansatte ble bedt om å ta godt vare på, og følge ekstra nøye med på, valgmedarbeiderne.

Familiene til omkomme vil nå få kompensasjon fra staten. Den er på 28000 kroner, omtrent det samme som den minste lovlige årslønnen i Indonesia.

Fredag kom det krav fra landets nasjonalforsamling om at Indonesia skulle gå over til elektronisk stemmegivning. Det er slik Brasil gjør det for sine 150 millioner velgere.