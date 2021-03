258 alvorlige blodpropptilfeller – Anbefaler fortsatt bruk av AstraZeneca–vaksinen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det kommer frem i en rapport fra EUs legemiddelbyrå (EMA), datert 24. mars.

EMA har imidlertid ikke kunnet bevise noen årsakssammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og blodpropp, men avviser ikke at det er en kobling.

EMA anbefaler fortsatt bruk av vaksinen og mener fordelene veier opp for ulempene.

– For to uker siden kom vi med en foreløpig konklusjon der vi kom frem til at fordelene man oppnår med å ta AstraZeneca-vaksinen gir større fordeler enn ulempene knyttet til bivirkninger. Der står vi fortsatt, sa direktør Emer Cooke i EMA på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

EMA-sjefen sier likevel det er vanskelig å vurdere fordelene opp mot ulempene ved vaksineringen. Det er mange faktorer som må regnes inn, spredningen av covid-19 i befolkningen, alder, og hvorvidt noen jobber i helsevesenet.

EMA-direktør Emer Cooke på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Ingen konklusjon enda

– Vi har evaluert 62 tilfeller av (hva det nå heter, trombose/blodproppf osv!) av 9,2 millioner som er vaksinert med AstraZeneca. Dette utgjør en risiko på 1 per 100.000 vaksinerte for dem over 60 år.

– Det er et bredt spekter av ulik medisinsk ekspertise som har vurdert de tilfellene av blodpropp etter AstraZeneca. De har sett på om det er noen underliggende risikofaktorer hos pasientene som er rammet. Men så langt har de ikke klart å slå fast med sikkerhet at hverken alder, kjønn eller underliggende fysiologiske eller medisinske faktorer gir større risiko for slike alvorlige bivirkninger.

– Det foreligger ingen bevis for at vi skal slutte med vaksinering i noen deler av befolkningen, sier Cooke.

Hun legger til at EMA monitorerer AstraZeneca-vaksinen kontinuerlig og jobber tett med landene som bruker vaksinen mest.

Satt på pause i Norge

Flere land, deriblant Norge, har satt bruken av AstraZeneca på pause mens det utredes om vaksinen har sammenheng med en sjelden form for blodpropp og lavt antall blodplater.

Tirsdag ble det kjent at det er registrert 31 tilfeller av blodpropp og ni dødsfall blant vaksinerte i Tyskland. Det sjeldne sykdomsforløpet beskrives som likt det som er sett i flere tilfeller i Norge, der forskere ved Rikshospitalet har konkludert med at det trolig skyldes vaksinen.

Se hele EMAs pressekonferanse. Du trenger javascript for å se video. Se hele EMAs pressekonferanse.