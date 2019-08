250 massedrap i år: Trump knytter hendelsene til mental sykdom

Nesten 15.000 mennesker ble drept med skytevåpen i USA i 2018, viser en oversikt fra Gun Violence Archive. Så langt i 2019 er tallet over 8.700.

Drapsraten med skytevåpen er seks til ni ganger høyere i USA enn i andre industriland.

På toppen av de mange drapene kommer rundt 22.000 årlige selvmord begått med skytevåpen i USA.

Drøyt 4,3 prosent av verdens befolkning lever i USA, men over 40 prosent av alle våpen i privat eie er å finne i amerikanske hjem.

Totalt 668 barn i alderen 0 til 11 år ble skutt og drept i USA i fjor. Så langt i år er tallet 390.

Gun Violence Archive regner masseskytinger som hendelser der fire eller fler er drept eller såret. I fjor var tallet på slike hendelser i USA 340, så langt i år er det registrert 250.

USA er det landet i verden med flest skytevåpen i privat eie, nærmere bestemt 113 skytevåpen per 100 innbyggere.

I Norge er det til sammenligning i underkant av 32 skytevåpen per 100 innbyggere, noe som plasserer oss på tiendeplass i verden.

(Kilder: Gun Violence Archive, The American Journal of Medicine, Centers for Disease Control and Prevention, Educational Fund to Stop Gun Violence, Vox.com, NTB)