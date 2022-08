Ukraina sa onsdag at de drepte var sivile. Torsdag sier Russland at de sto bak angrepet og at det var rettet mot ukrainske militære

Et barn skal være blant de døde etter det russiske angrepet på en jernbanestasjon på Ukrainas uavhengighetsdag.

Bilder delt av Kyiv Independent, utenriksminister Dmytro Kuleba og rådgiver Anton Gerasjenko i det ukrainske innenriksdepartementet skal vise ødeleggelsene på jernbanestasjonen.

Det er jernbanetasjonen Chaplyne i Dnipropetrovsk-regionen i sørøst Ukraina som er angrepet.

Bildene viser et utbombet tog og en utbombet bil. Røyk stiger opp av ruinene av det som skal være jernbanestasjonen.

– Rakettangrepet var rettet mot vognene på Chaplyne togstasjon. Fire togvogner står i brann, sa Zelenskyj da han talte for FNs sikkerhetsråd tidligere onsdag.

Bildet skal ifølge Anton Gerasjenko vise ødeleggelsene på jernbanestasjonen der 22 personer skal ha blitt drept i et russisk angrep. Foto: Anton Gerasjenko

Et barn blant de drepte

Der hevdet han at dette var måten Russland forberedte seg for møtet i sikkerhetsrådet. I tillegg til møtet i sikkerhetsrådet, er onsdag 24. august 6-månedersdagen for den russiske invasjonen av Ukraina.

Ifølge den siste oppdateringen til FNs kontor for menneskerettigheter, har krigen tatt over 13.000 sivile liv.

I en oppdatering på Telegram skriver presidenten at en 11-åring var blant de drepte i angrepet.

– For øyeblikket er det 22 døde, fem av dem brant inne i bilen. Et barn døde, han var 11 år gammel, en russisk rakett ødela huset hans, skriver presidenten.

Utenriksminister Dmytro Kuleba har også delt bilder som skal vise ødeleggelsene etter angrepet på jernbanestasjonen. Foto: Dmytro Kuleba

Han skriver at redningsaksjonene fortsatt pågår i området.

BBC skriver at jernbanestasjonen ligger i et område russiske styrker i lang tid har beveget seg mot, mellom Donetsk-regionen og byen Zaporizjzja.

Ifølge Kyiv Independent hadde Zelenskyj på forhånd advart for at Russland skulle gjøre noe «ekstra brutalt» på uavhengighetsdagen.

Andre steder i landet var det nemlig feiring på onsdag. 24. august er dagen Ukraina ble uavhengig fra Sovjetunionen for 35 år siden og Ukrainas nasjonaldag.

Tross flyalarmer og krigstid trakk folk i hovedstaden Kyiv ut i gatene for å markere sin uavhengighet.