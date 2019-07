25-åring drepte kona, barna og svigermor - dømt til livstid

25 år gamle Anthony Robert Harvey drepte fem familiemedlemmer i byen Perth i Australia i september i fjor.

Nå er han den første til å bli dømt til livstid uten mulig løslatelse, skriver australske ABC.

Harvey drepte sine tvillingdøtre på 2 år, deres storesøster på 3, hans 41 år gamle kone og hennes mor på 73.

Høyesterett la vekt på at han hadde planlagt drapene flere dager i forveien, og at han hadde skrevet i dagboken sin at han ville tilintetgjøre familien sin.

– Det finnes ingen saker som egentlig kan sammenlignes med denne, sa dommer Stephen Hall da han leste opp straffutmålingen.

Brutale drap

Først drepte han kona si, Mara Harvey, da hun kom hjem fra jobb.

Deretter knivstakk han sine sovende døtre. En av dem ble stukket 38 ganger.

Morgenen etter kom bestemoren for å hjelpe til med å passe på barna. Da ble hun også angrepet og drept.

Harvey var i huset med de drepte familiemedlemmene i fem dager. Han fotograferte likene etter å ha dekket dem med tepper og blomster. Så kjørte han 15 timer nord til foreldrene sine, hvor han tilsto.

– Jeg har gjort noe veldig galt, far. Jeg skadet dem alle, skal Harvey ha sagt til faren sin, som ringte politiet med en gang.

Dømt til livstid

Aktor argumenterte for at drapshandlingene var så alvorlige at Harvey hadde frasagt seg retten til et liv utenfor fengsel.

Hans advokater trakk fram Harveys unge alder, innrømmelse av skyld og muligheten til å rehabiliteres som formildende omstendigheter. De ønsket at han skulle dømmes til livstid med minimumstid for soning.

Han ble dømt til livstid uten muligheten til å bli løslatt.

Det er første gang en slik dom blir gitt i delstaten Vest-Australia.

– Jeg sliter med å finne ord som kan beskrive størrelsen av dine handlinger. Det er nødvendig å be om at du aldri blir løslatt for å ivareta samfunnets interesse for avskrekking og straff, sa dommer Hall.

Han beskrev drapene som «umåtelig brutale» og at døtrenes muligheter til å vokse opp og leve egne liv og starte egne familier ble tatt fra dem.

– Drap på barn er oppførsel som holdes av samfunnet for å være spesielt heslig.

– Familien er også gitt en livstidsdom

Mara Harveys søster, Taryn Tottman, leste en kunngjøring på familiens vegne etter rettssaken. Hun omtale dommen som «ekstremt passende».

– I en ideell verden ville familien min kommet tilbake etter at dommen har blitt gitt, men jeg vet det aldri vil skje. Derfor har vi også blitt gitt en livstidsdom, sa hun.

