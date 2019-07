24 tatt for fyllekjøring med elsparkesykkel i København

24 av dem som ble tatt hadde en promille på over den lovlige grensen.

Ytterligere fire var påvirket av det Danmarks Radio beskriver som euforiserende stoffer.

Aksjonen ble gjennomført i etterkant at dansk politi på Twitter fredag gjorde det klart at det er samme regler som for andre motortrafikanter for dem som bruker elsparkesykler.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ekstra farlig

Liv Kofoed-Jensen i Rådet for Sikker Trafik, danskenes svar på Trygg Trafikk, sier at det er ekstra farlig å kjøre elsparkesykkel i påvirket tilstand.

Hun sier at en elsparkesykkel er et mer skrøpelig kjøretøy enn en sykkel.

– Du er stor i forhold til de små hjulene og når du skal svinge forskyver du vekten din og bruker balansen. Det er vanskeligere å finne balansepunktet og enn på sykkel, og derfor er risikoen for velt større, sier Kofoed-Jensen.

Hun oppfordrer derfor folk til å være en god venn, og stoppe de som vil bruke elsparkesykler hjem etter en tur på byen.

Kan bli fengslet tredje gang

I Norge gjelder samme regler for de med elsparkesykler, som for syklister.

I Danmark er lovverket annerledes – der behandles elsparkesykler på samme linje som førere av andre motoriserte kjøretøy når det gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Det betyr at hvis man har over 0,5 promille alkohol, får man en bot på 2000 danske kroner.

Blir man tatt for andre gang, dobles boten til 4000 kroner. Blir man tatt for tredje gang, risikerer man fengselsstraff.

Strammer inn i flere land

Aksjonen til dansk politi følger etter at myndighetene i flere europeiske land har strammet inn reglene for bruk av elsparkesykler.

Paris, Brussel, Barcelona og Helsingborg i Sverige har alle opplevd dødsulykker.

I Oslo tok legevakta bare i april og mai imot 75 personer som hadde skadet seg med en elektrisk sparkesykkel.