24 døde i to flyulykker i Sveits samme dag

Lørdag ettermiddag traff et propellfly en fjellside i kantonen Graubünden sørøst i Sveits. Søndag ettermiddag bekreftet sveitsisk politi at alle de 20 personene om bord var omkommet.

Politiet kunne først ikke bekrefte hvor mange som var om bord i flyet, men den sveitsiske avisen Blick hadde opplysninger som tilsa at turen var fullbooket.

Flyet var et Junker JU-52 HB-HOT-fly, en flytype som ble produsert i Tyskland mellom 1932 og 1952.

Det tilhører JU-Air, en venneforening til det sveitsiske luftforsvaret, som til sammen har fire Juncker veteranfly som leies ut til opplevelsesturer. Propellflyene flys av tidligere yrkespiloter, sivile og militære. Flyet som styrtet var produsert i 1939.

Stupte ned i full fart

Helikoptre ble lørdag kveld satt inn i søket, etter at det ble klart at flyet hadde truffet deler av det 3099 meter høye Piz Segnas-fjellet i Glarus-Alpene. Fjellveggen ligger rett ved feriestedet Flims, sørøst i landet.

Flyet hadde tatt av fra den sørlige byen Ticino og skulle lande på den militære flyplassen i Dübendorf, nær Zürich.

De fleste av de omkomne, 11 menn og 9 kvinner, var sveitsere, men også et østerriksk ektepar og deres sønn var om bord.

Politiet sa på pressekonferansen søndag at det kan bli vanskelig å finne den eksakte årsaken til flystyrten, gitt at så gamle fly ikke er utstyrt med ferdskriver og taleregistrator slik moderne fly er.

En representant for den sveitsiske havarikommisjonen fortalte at et øyenvitne kunne opplyse at flyet bikket kraftig og stupte mot bakken i høy hastighet, trolig etter å ha truffet en del av fjellet.

Selskapet JU-Air sier i en uttalelse at de er sterkt berørt av hva som har hendt og at tankene går til dem som var om bord, passasjerer og mannskap, og deres familie og venner. Alle bestilte turer fremover er avlyst.

STYRTET: To småfly med turister styrtet lørdag. En familie på fire omkom i ulykken ved Hergiswil.

To flystyrter på samme dag

I forkant av styrten til veteranflyet, kom det inn andre meldinger om at et turistfly med et voksent par og to barn om bord hadde styrtet i en skog ved småbyen Hergiswil.

Flyet krasjet 20 minutter etter avgang, og var på vei til Frankrike, ifølge Sky News.

Det oppstod en skogbrann kort tid etter flyet hadde truffet bakken. Myndighetene måtte sende et helikopter for å slukke brannen før redningsmannskaper kunne ta seg til flyet.

Familien på fire omkom i ulykken, ifølge NTB.