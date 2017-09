24 døde i brann på skole i Malaysia

Det ble først meldt om 25 omkomne, men tallet har blitt nedjustert med ett. Sjefen for Kuala Lumpurs brann- og redningsetat, Khirudin Drahman, sier 22 av de omkomne er elever.

Brannen brøt ut på en sovesal på den muslimske kostskolen for gutter, Darul Quran Ittifaqiyah, rundt klokken 5.40 lokal tid. 20 av de døde er mellom 13 og 17 år gamle. Seks skadde elever er sendt til sykehus, mens en håndfull slapp unna uskadd.

Prøvde å flykte

Vitner sier til den malaysiske avisen The Star at naboer hørte elevene rope og skrike om hjelp.

– Barna prøvde desperat å flykte fra flammene, men skolens metallporter hindret dem i å komme seg ut, sier en offisiell tjenestemann.

– Dessverre var det kun én utgang, så de kunne ikke rømme, sier politisjef Amar Singh i politiet i Kuala Lumpur.

43 brannmenn kjempet mot flammene som det tok over en time å få kontroll på. Singh sier at flere av de omkomne ble funnet liggende oppå hverandre, som kan tyde på at det oppsto panikk blant elevene som prøvde å komme seg ut.

Manglet driftstillatelse

Politiet arbeider med å få bekreftet årsaken til brannen. Ifølge brannetaten startet brannen i øverste etasje av den tre etasjer høye bygningen, trolig på grunn av en elektrisk kortslutning. Hele bygget er utbrent.

Skolen skal ha manglet driftstillatelse. Lokale medier sier også at etaten skal ha uttrykt bekymring rundt mangel på brannsikkerhet ved skolen. Ifølge offisielle tjenestemenn er det ikke uvanlig at religiøse skoler operer uten tillatelse.

Drahman sier det er en av de verste tragediene i forbindelse med brann på 20 år.