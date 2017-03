Det amerikanske arbeidsmarkedet fikk 235.000 nye jobber i februar, viser tall som arbeidsdepartementet la fram fredag.

På forhånd var det ventet 190.000 nye jobber, ifølge et anslag fra Reuters, men tallene var altså langt bedre.

Arbeidsløsheten synker dermed til 4,7 prosent, og president Donald Trump har allerede rukket å ytre sin tilfredshet med utviklingen ved å retvitre meldingen til det konservative nettstedet Drudge Report: «GREAT AGAIN: +235,000»:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

AKTIV: Se Donald Trumps 50 første dager med tweets Du trenger javascript for å se video. AKTIV: Se Donald Trumps 50 første dager med tweets

– Umulig valgløfte

Også Trumps pressesekretær Sean Spicer skrøyt av tallene fredag, og det er ikke rart at Trump-administrasjonen ønsker fokus på dette.

I valgkampen lovet nemlig Trump å skape 25 millioner nye jobber i løpet av det neste tiåret.

– I løpet av de neste ti årene vil vår økonomiske plan skape en vekst i økonomien på gjennomsnittlig 3,5 prosent og skape totalt 25 millioner nye jobber, ifølge våre økonomiske rådgivere, sa Trump i september 2016 ifølge Politico.

Men til tross for at pilen nå peker i riktig retning, er det svært langt igjen til Trumps mål. For langt, mener USA-ekspert og kommentator i nettavisen Minerva, Jan Arild Snoen.

– Dette løftet er umulig å oppfylle fordi arbeidsledigheten i USA allerede er relativt lav, sier Snoen til NRK.

NRK oppsummerer: Donald Trumps presidentperiode så langt Du trenger javascript for å se video.

Økt optimisme

I tillegg til at målet er hårete, stiller flere medier nå spørsmålet om i hvilken grad Donald Trump kan ta æren for den positive utviklingen de nå ser. Ifølge Washington Post og Bloomberg er svaret at utviklingen delvis kan tilskrives Trumps politikk:

Trumps fokus på tilrettelegging for amerikanske selskaper

Økt optimisme blant amerikanske selskaper etter Trumps valgseier

Men det er også noen andre faktorer som spiller inn uavhengig av Trump-administrasjonen:

En styrket amerikansk økonomi over lengre tid

Uvanlig varmt vær som blant annet har økt behovet for anleggsarbeidere.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Ingen dramatikk

Jan Arild Snoen er skeptisk til å gi Trumps konkrete politikk æren for arbeidsveksten:

– Det er mange faktorer som spiller inn på kort sikt. 235.000 jobber er litt mer enn vanlig, men det var mange måneder i fjor som hadde liknende tall, så det er ingenting dramatisk ved dette. Men det stemmer at mange i næringslivet er optimistiske med tanke på Trumps stimulerende politikk, sier Snoen til NRK.

– IKKE TRUMP: Jan Arild Snoen mener Trump kan ta liten av æren for lavere arbeidsledighet. Foto: NRK

– Hvor viktig er sysselsetting for amerikanske velgere?

– Økonomien er veldig viktig for Trump. Mange av hans velgere er ikke så opptatt av alt det rare han sier, men at han skal «Make America Great Again». Det viktigste for Trump er at han får en betydelig utvikling i reallønnen. Den har stagnert i lang tid, men har hatt en positiv utvikling den siste tiden, sier Snoen.

– Viktig tema

Kommentator for AmerikanskPolitikk.no, Henrik Østensen Heldahl, er enig med Snoen i at Trump ikke kan ta mye av æren.

– Det kom flere nye jobber i januar, da Trump kun var president i halvannen uke, og dette kommer etter vekst i arbeidsmarkedet i 75 måneder på rad under Obama, sier Heldahl.

Han tror likevel Trump kommer til å bruke arbeidstallene for alt det er verdt, og peker på at økonomien lå konstant på toppen av målinger under valgkampen over hva som var viktigst for velgerne.

– Trumps fokus på dette i valgkampen gjør at det, sammen med kampen mot terror, blir det viktigste skussmålet om fire år, sier Heldahl.