23.000 søkere til sommerjobb på øde øy

Siden Alice Hayes og partneren Billy O'Connor la ut en annonse i sosiale medier, har det plinget jevnt og trutt i Billys telefon, forteller paret til irsk TV.

Paret eier en liten kafe og tre hytter på Great Blasket Island. De søker etter to personer som kan drive serveringsstedet og leie ut hyttene fra april til oktober.

De som får jobben må klare seg uten vanlig komfort.

Ingen luksus

– Det er ikke strøm der. Det er ingen luksus å starte dagen med en kald dusj, sier Billy O'Connor.

Han jobber med å kjøre fergen som bringer gjestene over til øya. Båten heter «Peig Sayers» og er oppkalt etter en kjent irsk forfatter som har bodd der ute i havgapet. Hennes memoarer fra stedet og flere andre bøker har gitt øya et kjent navn.

Den tradisjonelle livstilen de hadde og det irske språket de snakket, førte til en stor interesse fra lingvister og språkstudenter.

På starten av 1900-tallet bodde det over 150 mennesker på den rundt fire kvadratkilometer store øya. På 1950-tallet var de bare 22, og regjeringen flyttet dem inn til fastlandet. Irish Central forteller at været var så dårlig da de skulle forlate hjemmene sine, at de måtte sette igjen masse av eiendelene sine på land.

– De får vende tilbake og se til sauene sine når været er bedre, var beskjeden.

De siste årene har flere av husene blitt pusset opp og turistene strømmer til.

Både de som bor og besøker Great Blasket Island må kle seg godt. Foto: RTE

Krevende jobb

– Jeg regner med at folk har lyst til å logge seg av det hverdagslige stresset, men det er ganske enkelt der ute. Mat må lages på gasskomfyr. Lys får man fra stearinlys og varme fra en solid parafinovn, sier O'Connor.

Lesley Kehoe hadde jobben i fjor. Hun forteller til CNN at det på enkelte dager kan komme så mange som 400 besøkende.

– Det kan være utrolig travelt, sier Kehoe som sier hun gjerne skulle hatt jobben igjen, men måtte droppe det av praktiske årsaker.

Paret har fått kritikk for kommersialisering av øya, men Kehoe mener Alice Hayes og Billy O'Connor holder liv i stedet.

– Hvis ikke de hadde gjort det, ville det bare vært ruiner der, mener hun.