23 fortsatt savnet etter snøskredet i Italia

Lokale myndigheter i Pescara kom lørdag ettermiddag med den første offisielle oversikten over hvor mange personer som befant seg i hotellet da skredet gikk onsdag denne uken. De forteller at i alt 23 personer fortsatt ikke er gjort rede for.

Tidligere har det vært antatt at mellom 12 og 20 personer er savnet etter skredet. Det opplyses at 11 personer har status som overlevende.

Håper å finne flere i live

Minst ni av disse er berget etter å ha vært innestengt i snømassene i lengre tid. Fem personer ble hentet ut fredag, mens ytterligere fire er berget i løpet av natten.

Lørdag formiddag fikk det italienske nyhetsbyrået ANSA opplyst at redningsmannskapene jobber med å hente ut ytterligere én person som er i live. Det var to menn og to kvinner som ble reddet natt til lørdag.

– Vi sjekker andre signaler vi får fra under snøen og steinmassene. Det kan være folk i live, men hotellveggene beveger seg også under snøen. Vi må bevege oss svært forsiktig, for det er svært farlige forhold på stedet, sa brigadeleder Alberto Maiolo, som er talsmann for det lokale brannvesenet.

Til sammen fem personer – to kvinner og tre menn – er bekreftet omkommet.

Ble ikke trodd

Blant de lykkelige historiene etter den tragiske hendelsen er fortellingen om Giampiero Parete, mannen som var den første som overlevde skredet da han klarte å flykte mens snømassene veltet nedover fjellsiden.

Fredag ble han gjenforent med sin kone og sine to barn, som alle hadde vært stengt inne i hotellet i nærmere to døgn.

Parete har forklart at han ikke ble trodd da han varslet politiet og lokale myndigheter om skredet, og først noen timer etter det første varselet ble redningsaksjonen satt i gang onsdag kveld.

– En hjertens takk til alle. Store klemmer, skrev Parete på Facebook etter den rørende familiegjenforeningen, ifølge AP.

Fire barn berget

Hans åtte år gamle sønn Gianfilippo var den første som ble berget i live ut av snømassene fredag, skriver BBC.

Totalt var det fire barn blant de ni som er bekreftet reddet ut av snømassene. De overlevde trolig fordi de var sammen på et lekerom da skredet gikk, skriver nyhetsbyrået AFP.