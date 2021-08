227 bekreftet omkommet etter jordskjelv i Haiti

Så langt er 227 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet som ble målt til en styrke på 7,2 og inntraff rundt 14.30 norsk tid lørdag.

158 av de registrerte dødsfallene er i den sørligste av Haitis ti regioner.

Blant de døde er flere barn, skriver lokale medier.

Haitis statsminister Ariel Henry har erklært unntakstilstand i én måned etter skjelvet som har ført til massive ødeleggelser.

En delvis kollapset boligblokk i Les Cayes i Haiti, der det bor omtrent 80.000 mennesker. Foto: HTRTNH

Røde Kors på plass

Episenteret for skjelvet var omtrent 160 kilometer fra hovedstaden Port-au-Prince, rundt 10 kilometer under bakken, ifølge US Geological Survey.

USAs president Joe Biden har allerede godkjent å sende nødhjelp til Haiti.

Både det internasjonale og Haitis Røde Kors er i de utsatte områdene.

– Der gjøres det koordinerings- og kartleggingsarbeid først og fremst. Vi følger situasjonen løpende, sier Morten Tønnessen-Krokan i Røde Kors.

Røde Kors er på plass etter lørdagens jordskjelv, sier seniorrådgiver Morten Tønnessen-Krokan. Foto: Olav A. SALTBONES / Røde Kors

Nå forberedes hjelp til det hardt rammede landet, og Norges Røde Kors er klare til å bistå ved behov.

Tønnessen-Krokan var selv i Røde Kors’ internasjonale katastrofeteam etter jordskjelvet som rammet Haiti i 2010.

– Nå må vi bare følge de nærmeste timene og dagene. Om hovedstaden ikke er rammet like hardt som sist kan det bety at det ikke er like voldsomt, men det er det altfor tidlig å si noe om nå.

Skjelvet er målt til en styrke på 7,2 på momentmagnitude-skalaen. Foto: US GEOLOGICAL SURVEY

For det katastrofale jordskjelvet i 2010 fikk fatale konsekvenser for landet.

Over 200.000 mennesker mistet livet og mer enn 1.5 millioner mistet hjemmene sine.

Det skjelvet var til sammenligning målt til en styrke på 7,0.

– Da var det fullstendig kaotisk. Det var store byområder som var dekket med jorden og hus som var helt ødelagt, sier Tønnessen-Krokan.

Han forteller at det i de første timene og dagene etter slike skjelv handler om å redde liv og helse.

– Mange mennesker gikk rundt skadde, omkomne lå rundt om på fortauene, folk gikk rundt og lette etter savnede og forsøkte å gå inn i sammenraste bygninger. Så fort vi fikk opp et feltsykehus ble det lange køer, og det er tidvis desperasjon.

Mange bygg på Haiti er svært utsatt for å kollapse under jordskjelv, som her i byen Jeremie. Foto: JCOM Haiti

Venter høye dødstall

Den amerikanske varslingstjenesten for tsunamier sendte først ut et varsel om en mulig tsunami på én til tre meter etter lørdagens skjelv, men faren ble senere avblåst.

Myndighetene i landet har satt krisestab.

Mange personer skal være skadde, og i Nippes-regionen rapporteres det allerede om overbelastede sykehus.

Bilder delt på sosiale medier viser at både skoler og mange hjem ble skadet i skjelvet.

Flere personer skal ha vært samlet til en seremoni inne i en kirke som ble skadet i byen Les Anglais.

Den lokale avisen Le Nouvelliste skriver at folk strømmet ut i gatene i panikk i hovedstaden Port-au-Prince.

– Jeg hørte skrikende mennesker som flyktet ut i gatene, sier Sephora Pierre Louis som bor i hovedstaden.

Ifølge Le Nouvelliste er byene Jérémie og Les Cayes hardt rammet, og de første bildene fra området viser sammenraste bygninger. De to byene har en samlet befolkning på rundt 110.000 mennesker.

Skjelvet kunne merkes over store deler av Karibia.

Blodflekker på en trapp i hovedgaten i Jérémie, få minutter etter skjelvet. Foto: JCOM Haiti

Et utsatt land

Haiti er et svært fattig og mange bor svært tett i landet med drøyt 11 millioner innbyggere.

Derfor venter det amerikanske geologiske senteret at dødstallene kan bli høye.

Tønnessen-Krokan i Røde Kors mener fattige land som Haiti rammes hardest av naturkatastrofer primært på grunn av dårlige bygningsmasser.

– Først og fremst er det viktig å ha solide bygninger. Det var en av de viktige tingene verdenssamfunnene sa, at det måtte bygges mer solide bygninger som bedre tåler jordskjelv etter 2010. Hvorvidt det har skjedd og hvor godt det er fulgt opp er i beste fall uklart.

Folk går forbi en sammenrast bygning i Jérémie i Haiti. Foto: JCOM HAITI

Haiti er allerede i en svært vanskelig situasjon.

– Mye sosial uro, vold, gjengkriminalitet og selvfølgelig drapet på presidenten har gjort situasjonen veldig ustabil.

Tønnessen-Krokan sier at også koronasituasjonen har rammet Haiti.

– Det har ikke vært mange direkte koronarelatere dødsfall, men følgene av nedstenginger har gitt økonomiske vanskeligheter. Så det er en befolkning som allerede har det veldig krevende, og så kommer dette nå i tillegg.

I tillegg er det varslet at den tropiske stormen «Grace» vil treffe Haiti kommende mandag eller tirsdag.