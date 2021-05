21 døde under ekstremløp i Kina

Det var lørdag 172 løpere la ut på det rundt 100 kilometer lange ultra-maraton-løpet i nærheten av byen Baiyin i Gansuprovinsen nordvest i Kina.

Løpet går gjennom et vakkert men krevende fjellområde ved Den gule elv i høyder på over 1000 meter over havet.

Bilder som er lagt ut på sosiale medier viser glade ekstremmaratonløpere i kortbukser og T-skjorter, som ved nitiden lørdag var klare til å legge ut på det som gjerne beskrives som en svært krevende konkurranse.

Men etter noen timer slo været om. Da løperne passerte et høydedrag, satte det inn et voldsomt uvær med kulde, regn og hagl.

Redningsmannskapene prøvde i hele natt i hjelpe løpere som hadde fått problemer under ultra-maratonløpet i Kina. Foto: STRINGER / Reuters

Kraftig nedkjøling

– Regnet ble kraftigere og kraftigere, forteller Mao Shuzi til nyhetsbyrået Reuters.

Etter å ha løpt 24 kilometer, valgte hun å bryte, fordi hun tidligere også hadde slitt med nedkjøling ved regn under denne type løp.

– Jeg angret først litt på at jeg hadde brutt, fordi det kanskje bare var en tilfeldig regnbyge. Men da jeg seinere fra hotellet så den sterke vinden og regnet, er jeg glad for at jeg tok avgjørelsen om å bryte.

Gansu-provinsen med byen Baiyin ligger nord-vest i Kina.

Til nyhetsbyrået Reuters har hun vist bilder som viser bevisstløse deltakere i løpet som bærer tydelig preg av kraftig nedkjøling, med skum som renner ut av munnen.

Etter hvert som arrangøren forsto hva som var i ferd med å skje, ble det satt i gang en omfattende redningsoperasjon, med bruk av blant annet varmesøkende droner.

Men da var det allerede for seint. Søndag formiddag var det klart at 21 av deltakerne i ultra-maratonløpet hadde omkommet.

Det ble satt inn store mannskaper i redningsarbeidet etter ultra-maratonløpet i Gansu. Foto: Fan Peishen / AP

Kritikk av arrangøren

Det hadde vært svært varmt i området fram til løpet startet på lørdag.

Men det var advarsler om at det kunne komme et fall i temperaturen i den perioden løpet pågikk.

Hjelpearbeidere i Gansu-provinsen i Kina, der 21 løpere er omkommet etter et ultra-maraton-løp. Foto: STRINGER / Reuters

På sosiale medier har det allerede kommet sterk kritikk mot arrangøren for å ikke å ta advarslene som var kommet fra meterologene om temperaturfall på alvor.

Myndighetene i Gansu-provinsen har ifølge avisen The People's Daily satt ned en etterforskningsgruppe for å se hva som var årsasken til at 21 personer mistet livet under ultra-maratonløpet lørdag.