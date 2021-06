2020 var nær et rekordår for masseskytinger, drapsforsøk og drap i USA. Nær 20.000 amerikanere ble drept. Likevel tror eksperter at 2021 vil overgå fjoråret med god margin.

I løpet av de fem første månedene i år har mer enn 8100 mennesker blitt drept med skytevåpen i USA. Det er omtrent 54 personer hver eneste dag.

Det er 14 flere enn det daglige gjennomsnittet for de seks siste årene.

I Los Angeles økte antallet skyteepisoder med 73 prosent mellom januar og april sammenlignet med 2020. I Columbus, Ohio, hadde antall skyteepisoder i årets fire første måneder mer enn doblet seg, sammenlignet med 2019.

«Perfekte» forhold

Eksperter peker på flere faktorer som har bidratt til å gjøre situasjonen verre i USA, skriver Washington Post. Økte forskjeller, mistillit til politiet og økning i våpensalget er blant dem.

Cassandra Crifasi, direktør ved våpenforebyggende avdeling ved John Hopkins universitet i Maryland, mener koronapandemien har skapt «perfekte» forhold for en drastisk økning i antall drap med skytevåpen.

REKORD: 2020 var et rekordår for salg av våpen i USA. Snart finnes det skytevåpen i 40 prosent av amerikanske husholdninger. Her fra en våpenmesse i regi NRA i 2019. Foto: SCOTT OLSON / AFP

– Pandemien har rammet befolkningen svært ulikt. De fattigste har blitt enda fattigere, frustrerte og sinte, sier Crifasi, som også nevner drapet på George Floyd som en forklaring.

Det forekom også en økning i skytedrap etter at politibetjenter drepte Michael Brown i Ferguson og Laquan McDonald i Chicago i 2014.

– Mistilliten til politiet øker etter slike hendelser, sier Crifasi.

66 prosent økning i våpensalg

I 2020 kjøpte amerikanerne mer enn 23 millioner skytevåpen. Det var en økning på 66 prosent fra 2019.

Selv om den amerikanske befolkningen historisk sett kjøper flere våpen de årene det er valg i landet, var 2020 et rekordår for våpensalg.

Også i år selges det våpen for enorme summer. I januar ble det solgt mer enn 23 millioner skytevåpen i USA. I mai ble det solgt 1,2 millioner våpen på én uke.

Antallet husholdninger i USA som har et våpen bikker snart 40 prosent, skriver New York Times.

Biden vil skjerpe reglene

Retten til å bære våpen står sterkt i USA, og har vist seg vanskelig å endre. President Joe Biden gikk til valg blant annet med et løfte om å stramme inn våpenlovgivningen.

BER OM ENDRING: President i USA Joe Biden har flere ganger forsøkt å få gjennom endring av våpenloven i landet. Så langt har han ikke fått gjennomslag. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Han har blant annet et ønske om å forby salg av automatvåpen, eller våpen som har rom til mer enn tre kuler i hylsteret.

Biden vil også skjerpe rutinene med bakgrunnssjekkene man må gjennom før man går til innkjøp av visse typer skytevåpen.