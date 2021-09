200 utlendinger får forlate Afghanistan.

«Taliban-regjeringen har sagt seg villig til å la 200 amerikanere og borgere fra tredjeland forlate landet», skriver Reuters.

Kilden er amerikansk tjenestemann som ønsker å være anonym.

Det dreier seg om 200 sivile, som ble igjen i Afghanistan etter den internasjonale tilbaketrekningen. De får nå reise fra landet med et charterfly fra Kabul, opplyser Reuters.

NRK har kontaktet utenriksdepartementet, som nå sjekker om det er norske borgere blant dem som får reise fra Afghanistan.

Snart sivil luftfart

Qatars ambassadør til Afghanistan meldte tidligere i uken at Kabuls flyplass er gjenåpnet klar til å ta imot humanitær hjelp.

Ambassadøren sier at sivil luftfart også snart vil bli gjenopptatt. Forrige uke meldte det afghanske flyselskapet Ariana at de har fått tillatelse til å gjenoppta flygninger, og at det blir ruter fra Kabul til Kandahar og Mazar-e-Sharif.

FN-ambassadør Mona Juul ønsker fortsatt engasjement i Afghanistan. Foto: Eskinder Debebe / United Nations Photo

Flyplassen har vært stengt siden den USA-ledede evakueringen ble avsluttet. Titusener av mennesker ble evakuert under kaotiske forhold i de to ukene fra Kabul falt til Taliban.

FN drøfter veien videre

FNs sikkerhetsråd starter i dag debatten om veien videre i Afghanistan.

Det sivile FN-oppdraget (UNAMA) utløper om halvannen uke og må fornyes hvert år.

Norges FN-ambassadør Mona Juul sier til NRK sier at hun er i kontakt med andre medlemmer i sikkerhetsrådet for å sikre fortsatt tilstedeværelse i Afghanistan:

– Det er begrenset hva enkeltland kan gjøre. Det er gjennom FN vi kan sikre at det afghanske folk kan få nødvendig nødhjelp, sier ambassadøren.

Norsk nøkkelrolle

Men FNs rolle er ikke avklart. Norge har en nøkkelrolle sammen med Estland: Å lede forhandlingene om FNs innsats framover.

UNAMA heter oppdraget, og det handler om humanitære tiltak i hele Afghanistan. FN støtter utdanning og kvinners rettigheter og hjelper til med å arrangere valg. Hvert år fornyes mandatet.

– Det vi hører er at FN-organisasjoner fortsetter å gjøre det arbeidet de har gjort inntil nå uten alt for store hindringer. Men det de selvfølgelig trenger er mer støtte og mer bistand fra oss medlemsland.

– Det er en livviktig oppgave å støtte den afghanske befolkningen, sier FN-ambassadør Mona Juul.

Støtte til kvinner

– Vi er ekstremt tydelige på behovet for å sikre befolkningen i Afghanistan menneskerettigheter, fortsetter ambassadøren.

– Det handler spresielt om kvinners rettigheter, barns - særlig jenters - rett til utdanning, og generelt at man etterlever internasjonale normer.

- Det er en diskusjon om de moderate kreftene i Taliban bør belønnes, slik at de kan få større innflytelse i Afghanistan. Hva er Norges syn på dette?

- Jeg føler verken at det er Norges- eller andres jobb å belønne, eller gå inn i den interne situasjonen i Taliban. Men Norge har jo i mange år hatt kontakt med Taliban - nettopp for å kreve at de etterlever internasjonale forpliktelser, sier Norges FN-ambassadør Mona Juul til NRK.

.