Flere bygninger i havnebyen Hualien skal være rammet, blant dem to hotell.

Ifølge myndighetene er 186 personer meldt skadet som følge av jordskjelvet. To personer er døde, de skal ha vært ansatt på Marshal Hotel.

Brann- og redningsmannskaper forsøker å komme seg inn på Marshal Hotel. Foto: Str / AFP

Redningspersonell jobber intenst med å få ut personer som fortsatt befinner seg inne i Marshal Hotel, hvor gulvet skal ha kollapset, melder BBC.

Også et annet hotell, Beautiful Life Hotel, skal ha fått store skader, og også her forsøker man å få ut innesperrede personer.

Bilder som er publisert gjennom sosiale medier viser skader og sprekker på veier og høye bygninger. En av de større veiene inn til byen skal være stengt på grunn av skader og en av hovedbroene kan ikke kjøres over. Rundt 700 husholdninger skal ha mistet strømmen.

Ifølge en talsmann for regjeringen er redningsmannskaper andre steder dirigert til havnebyen på nordøstkysten for å bistå.

Styrke på 6,4

Jordskjelvet hadde en styrke på 6,4, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

Skjelvet fant sted like før midnatt lokal tid, rundt 20 kilometer nordøst for Hualien. Episenteret hadde en dybde på under ti kilometer, ifølge USGS.

Taiwan har blitt rammet av flere jordskjelv i løpet av de tre siste dagene.

Øya er jevnlig utsatt for jordskjelv og for ganske nøyaktig for to år siden mistet flere enn 100 personer livet i et jordskjelv av samme styrke. Da kollapset blant annet en boligblokk.

I etterkant ble fem personer dømt til fengsel, for å ha neglisjert sentrale byggekrav.