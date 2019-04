200 millioner griser kan dø eller bli slaktet i Kina

Siden utbruddet av afrikansk svinepest først ble oppdaget i det vestlige Kina i august i fjor, har det nå spredt seg til hele landet.

Kinas nasjonale statistikkbyrå sier at antall griser i landet allerede er blitt redusert med 40 millioner, skriver BBC.

Nå frykter analytikere i Rabobank at 200 millioner griser kan dø eller bli slaktet ned i løpet av året, skriver SCMP.

Afrikansk svinepest er en virussykdom som er svært smittsom blant griser. Den er ikke farlig for mennesker, men de fleste griser som blir smittet, ender opp med dø.

Den amerikanske analytikeren Arland Suderman har arbeidet med matpriser i nesten 40 år.

– Jeg har aldri sett noe som ligner på afrikansk svinepest i omfang, sier Suderman til Bloomberg.

Venter høyere priser på grisekjøtt

Ifølge Statista var det i fjor 769 millioner griser i verden. Over halvparten av dem, 440 millioner, var i Kina. Det var nesten tre ganger mer enn EU, som er nummer to på listen med 150 millioner.

Grisekjøtt er viktig i kinesisk kosthold, og nesten alt som produseres i Kina blir også spist i landet.

– Alle grisene i verden vil ikke være nok til å dekke Kinas behov. De drøyt 20 millionene griser de oppdretter i Danmark vil bare dekke behovet til én by, sier en av lederne til Kinas statlige selskap for handel med grisekjøtt.

Resultatet er at prisene på grisekjøtt har begynt å stige i Kina. I midten av april var prisen nesten 50 prosent høyere enn i juni i fjor.

Flere land har økt eksporten sin av grisekjøtt til Kina kraftig. Det franske landbruksdepartementet opplyser at eksporten i januar var 51 prosent høyere enn i samme måned året før, skriver Nikkei Asian Review.

Utbruddet av svinepest er ventet å vare i fem til sju år. Likevel tror ikke analytiker Suderman at store mengder grisekjøtt fra EU og USA vil bli eksportert til Kina.

– Det finnes ikke nok fryseskip i verden til å frakte alt det kjøttet til Kina, sier han.

Enorme «grisehoteller» på en grisefarm i Guangxi-provinsen i Kina. Utbrudd av svinepest på slike farmer kan føre til at tusenvis av griser må slaktes ned. Foto: Reuters Staff / REUTERS

Uklare tall

Hvor mange bønder og hvor store områder som er rammet av tragedien er vanskelig å få oversikt over, skriver SCMP.

Et av problemene er at kinesisk statistikk er notorisk upålitelig, særlig i de tilfeller lokale myndigheter må rapportere ubehagelige tall oppover i systemet.

Under SARS-epidemien – som førte til lungebetennelser – ville ikke kinesiske myndigheter si at det var et utbrudd selv etter at det var påvist at utbruddet hadde nådd boligkomplekset Amoy Gardens i Hongkong.

Sun Dawu er styreleder i Hebei Dawu Agriculture Group, et firma som driver flere store grisefarmer i Hebei-provinsen. Han bekrefter at tallene ikke er til å stole på.

– Flertallet av grisefarmer i Hebei-provinsen har funnet tilfeller av svinepest og situasjonen er den samme i naboprovinsene Henan og Liaoning. De fleste tilfellene ble ikke rapportert inn, sier Sun.

Danske arbeidere i gang med å sette opp et gjerde langs grensen mot Tyskland 28. januar i år for å beskytte landet mot smittede villsvin. Foto: Frank Cilius / AP

Regjeringen har advart

Også Vest-Europa har sett tilfeller at afrikansk svinepest det siste året etter at det tidligere har vært tilfeller i Øst-Europa.

Danmark har satt opp et sju mil langt gjerde mot grensen til Tyskland for å hindre at smittede villsvin kommer inn i landet og skader landets griseproduksjon.

I Norge advarte regjeringen 27. februar om at afrikansk svinepest truet norske svinebesetninger.

Som i Danmark, frykter man også i Norge at sykdommen skal spre seg via villsvin som kommer over grensen fra Sverige.

Samtidig frykter man også spredning via kjøttprodukter som nordmenn har med fra Øst-Europa. Viruset kan overleve lenge i jord, matvarer og på klær og utstyr.