20.000 soldater fra nasjonalgarden ventes utplassert i Washington D.C.

Flere hundre soldater er stasjonert inne i kongressbygningen, hvor debatten om å stille president Donald Trump foregikk onsdag.

Flere av soldatene benyttet anledningen til å ta seg en hvil inne i den ærverdige bygningen under debatten og den påfølgende avstemningen. Den resulterte for øvrig i at den historisk riksrettstiltalen mot president Trump ble vedtatt i Representantenes hus.

Før helgen vil 10.000 soldater være på plass i byen. Totalt er det ventet at 20.000 soldater vil være til stede i byen når Joe Biden innsettes som president.

Ikke siden 9/11 har det vært så stort sikkerhetsoppbud i Washington D.C. Områdene rundt Kongressen har vært sperret siden stormingen av bygningen torsdag i forrige uke.

Det meste av sentrum vil bli sperret i dagene som kommer, flere hoteller vil sannsynligvis bli stengt, og offentlig kommunikasjon vil bli svært begrenset. Alle parkeringshus i sentrum stenges.