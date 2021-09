Det ble ringt i klokker ved World Trade Center ved starten av minnemarkeringen lørdag morgen.

Det ble også avholdt ett minutts stillhet, nøyaktig 20 år etter det dødeligste angrepet på amerikansk jord noensinne.

Både president Joe Biden og de tidligere presidentene Barack Obama og Bill Clinton er til stede.

Pårørende til ofrene og nødetatene deltar også i seremonien, som finner sted ved minnesmerket der tvillingtårnene falt 11. september 2021.

– Det er rolig og stille. Man kan høre vannet sildre i minneparken, forteller NRKs korrespondent, Anders Tvegård, som følger markeringen i New York.

For hvert av flyene som ble fløyet inn i bygninger eller styrtet, holdes det ett minutts stillhet.

Alle navnene på de 2977 personene som omkom, leses opp av pårørende.

Katie Mascali mistet faren sin under terrorangrepene 11.september 2001. Faren jobbet som brannmann. Mascali deltok på minnemarkeringen i New York lørdag sammen med forloveden Andre Jabban. Tidligere president Barack Obama, tidligere førstedame Michelle Obama, president Joe Biden og førstedame Jill Biden deltar på minnemarkeringen i New York. Et amerikansk flagg henger fra bygningen til forsvarsdepartementet i Washington. Under terrorangrepene 11. september 2001 ble et av de fire flyene styrt inn i Pentagon. Artisten Bruce Springsteen framførte sin egen sang "I'll See You In My Dreams" under minnemarkeringen i New York.

Biden maner til samhold

Det hvite hus opplyser at presidenten og hans kone Jill Biden også skal delta på minneseremonier Pentagon og Shanksville i Pennsylvania, der et av de fire kaprede flyene styrtet etter at passasjerene forsøkte å ta over kontrollen.

Til Shanskville kommer også tidligere president George W. Bush og tidligere førstedame Laura Bush.

I en video i anledning 20-årsdagen for angrepene, løfter president Joe Biden fram nasjonalt samhold som USAs største styrke.

– I dagene som fulgte 11. september 2001, så vi heltemot over alt, der vi forventet det og på uventede steder. Vi så noe som vi ser så altfor sjelden: en ekte følelse av nasjonalt samhold, sier Biden videoen som ble publisert på Twitter fredag.

Tidligere presidenter og førstedamer, samt dagens president Joe Biden og førstedame Jill Biden er til stede på minnemarkeringen i New York. Foto: Chip Somodevilla / AFP

Ingen konkrete trusler mot New York

Sikkerheten er naturlig nok skjerpet under minnemarkeringene lørdag.

Ifølge amerikanske myndigheter er det ingen konkrete terrortrusler mot New York på 20-årsdagen.

USAs minister for innenlands sikkerhet, Alejandro Mayorkas, presenterte vurderingen fredag.

– Vi jobber sammen for å sikre at vi følger nøye med på informasjonsstrømmen. Ikke bare innenlands, men rundt om i verden, sa Mayorkas utenfor politihovedkvarteret i New York City.

Hør NRKs podkast om terrorangrepene: