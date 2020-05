19.000 eldre på sykehjem døde av koronasmitte i Spania

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– De manglet personell. Det kom nye leger hver andre eller tredje uke. Kontraktene deres var så dårlige. De så hvor mye arbeid som var krevet av dem at de ga opp og sluttet. Man kan ikke ha et hjem med 160 beboere med én lege på morgenen og ingen lege, bare tre assistenter om natten. De dør. På en forferdelig måte. Forlatt.

Det sier Andres Campos og viser fram et bilde av svigermoren sin, Carmen Lopez. Hun døde under koronautbruddet, 84 år gammel.

Vil du ha ukebrev fra Urix? Klikk her

Lå døde i sine egne senger

Hun var en av de 19.000 eldre som døde av covid-19 på Spanias sykehjem. Nyhetsbyrået AP har snakket med pårørende som mistet sine kjære til den fryktede sykdommen.

Svigersønnen viser fra bilde av Carmen Lopez. Hun døde under koronautbruddet, 84 år gammel. Foto: Bernat Armangue / AP

I mars gikk den spanske hæren inn og hjalp til med å flytte gamle mennesker som var blitt liggende døde på sykehjem. Flere av dem lå fremdeles i sine egne senger, opplyste myndighetene den gangen. Soldatene ble satt for å desinfisere sykehjem og eldreboliger i landet.

– Flere levende eldre var også blitt forlatt. Dette er inhumant, sa landets forsvarsminister Margarita Robles i et intervju med TV-kanalen Telecinco.

NRK har tidligere omtalt et annet hjem som ble politietterforsket i mars.

I Spania er søkelyset nå satt på hvordan hjemmene for landets gamle drives, melder AP. Selskapene som driver hjemmene har gjennomført kraftige kutt i bemanningen for å få ned kostnadene.

Nyhetsbyrået har besøkt et hjem der 41 av 160 beboere døde av koronaviruset.

«Fastfood-eldreomsorg»

Her skal legene ha fått beskjed om å ikke bruke munnbind. Og sykehjemmet har fått kritikk for at det tok seks dager før de fulgte myndighetenes ordre om sørge for at de som var smittet ble skilt fra de andre beboerne.

41 av 160 beboere døde av koronaviruset ved sykehjemmet Usera i Madrid. Foto: Bernat Armangue / AP

Intervjuer med beboere, deres slektninger og ansatte, i tillegg til en gjennomgang av offentlige dokumenter, viser en slags «fastfood-eldreomsorg» der kostnadene var skåret til benet, skriver AP. De forteller om ødelagte instrumenter, mangel på medisiner, sykepleiere som hadde ansvaret for flere enn ti beboere av gangen. Beboerne skal ha gått glipp av måltider. Andre fikk beskjed om å bruke bleier, slik at man ikke trengte å bruke tid til å hjelpe dem på do.

Fikk ikke flyttet den døde

Sykehjemmet Usero kom i søkelyset da 84 år gamle Zoilo Patiño døde av covid-19. Fordi de ansatte ikke hadde beskyttelsesutstyr, fikk de ikke flyttet den døde. Begravelsesbyråene hadde ikke kapasitet til å hente ham. Patiño ble funnet i sengen sin da hæren kom for å desinfisere stedet 24 timer etter at han døde.

Ledelsen ved sykehjemmet bestrider rapporteringen til AP, og har ikke ønsket å kommentere saken.

Concepcion Rosinos (97) var en av de eldre som døde av koronaviruset på eldrehjemmet Usera i Madrid. Foto: Bernat Armangue / AP

Sier de mangler penger til drift

Noen av de største koronautbruddene som har blitt kjent, har vært ved offentlig eide sykehjem som blir drevet av private, som Usero. Spanske myndigheter har ikke publisert dødstall per sykehjem, så det er ikke kjent om det i realiteten er slik.

Private operatører mener at pengene de får fra staten til drift, ikke er nok til å gi et forsvarlig tilbud.

Generalsekretæren for sykehjemmenes interesseorganisasjon Jesus Cubero, sier at 95 prosent av de som døde av covid-19, var over 65 år gamle.

– Vi har med noen av de mest sårbare å gjøre. Hvis de blir syke av viruset og ikke får behandling på sykehus, er risikoen for å dø svært høy, sier han.